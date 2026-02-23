我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

川普發文警告 若有國家想利用判決耍花招將面臨更高關稅

「慶餘年」男星「狀告生父」歷史被挖 搖身金牌講師

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張若昀（中）在「鳴龍少年」中的偏執性格，根源來自原生家庭。圖／龍華電視提供
張若昀（中）在「鳴龍少年」中的偏執性格，根源來自原生家庭。圖／龍華電視提供

張若昀在古裝劇「慶餘年」、「雪中悍刀行」飾演鬥智型角色，深獲觀眾喜愛，首度主演校園劇「鳴龍少年」飾演老師，「對手」換成學生，他也自曝學生時代其實是老師眼中的頭痛人物，曾一連好幾天不回家，輪流借住在同學家，最後甚至發展成「集體離家出走」，最長紀錄半個月，還曾號召同學抗議老師占用體育課，叛逆事蹟一籮筐。

「鳴龍少年」改編自日本經典作品「東大特訓班」，張若昀在劇中飾演的「雷鳴」是一位毒舌、冷靜、極度功利導向的金牌講師，教學方式激進又顛覆，把學生當成「顧客」經營，打造後段班學生的逆襲。

張若昀詮釋的角色，在人前是個極度以自我為中心、不按牌理出牌、擅長操控局勢的爭議人物，看似冷酷、只在乎輸贏；但私底下卻默默記下每個學生的性格與喜好，依照個別優缺點調整學習策略，甚至在學生家境出問題時暗中伸出援手，如此矛盾、偏執性格，根源其實來自童年難以抹去的創傷，但他透露這次詮釋老師角色，反而從自己高中老師身上汲取不少靈感。

戲裡，角色「雷鳴」深受明星教師父親影響，卻始終無法擺脫父親加諸於自己的成長陰影，現實生活中，張若昀也有個導演爸張健，他曾感嘆自己在沒有父愛的環境下帶淚成長，2020年，父親在未經他同意下，簽署涉及約1.4億人民幣的影視合作協議，隔年原片酬糾紛演變成父子對簿公堂事件，雖然「狀告生父」一事的最後，他向法院提出撤訴申請，但在官司期間，張若昀曾在微博發文，一句「可惜你不配」道盡父子關係降至冰點。

「鳴龍少年」全劇以雷鳴(張若昀 飾)與桑夏(黃堯 飾)為首的一群教師為核心，從教育與心理輔導雙軌並進，在導演丁黑的寫實風格調度下，描繪出一群少年笑淚交織、與命運正面交鋒的「教癒系」青春成長故事。

「鳴龍少年」改編自日本經典作品「東大特訓班」。圖／龍華電視提供
「鳴龍少年」改編自日本經典作品「東大特訓班」。圖／龍華電視提供
張若昀自曝學生時代是老師眼中的頭痛人物。圖／龍華電視提供
張若昀自曝學生時代是老師眼中的頭痛人物。圖／龍華電視提供
張若昀首度主演校園題材劇「鳴龍少年」，對手演員換成學生。圖／龍華電視提供
張若昀首度主演校園題材劇「鳴龍少年」，對手演員換成學生。圖／龍華電視提供
張若昀在劇中外表冷酷、極度功利導向，卻會在學生家境出問題時伸出援手。圖／龍華電視...
張若昀在劇中外表冷酷、極度功利導向，卻會在學生家境出問題時伸出援手。圖／龍華電視提供
張若昀在「鳴龍少年」中是一位毒舌、冷靜、極度功利導向的金牌講師。圖／龍華電視提供
張若昀在「鳴龍少年」中是一位毒舌、冷靜、極度功利導向的金牌講師。圖／龍華電視提供

世報陪您半世紀

微博 日本

上一則

賣場不放「恭喜發財」神曲？ 劉德華「解凍失敗」上熱搜 背後原因是…

延伸閱讀

「星河入夢」票房遇冷 導演哽咽致歉 王鶴棣挨酸「扛不起來」

「星河入夢」票房遇冷 導演哽咽致歉 王鶴棣挨酸「扛不起來」
德國政治劇情片柏林影展擒金熊 聚焦創作自由

德國政治劇情片柏林影展擒金熊 聚焦創作自由
撐不起票房？王鶴棣「星河入夢」遇冷… 導演道歉 他紅了眼眶

撐不起票房？王鶴棣「星河入夢」遇冷… 導演道歉 他紅了眼眶
沒人看好…林孝謙自掏腰包硬拍「陽光女子」親揭翻盤內幕

沒人看好…林孝謙自掏腰包硬拍「陽光女子」親揭翻盤內幕

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策