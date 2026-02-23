「慶餘年」男星「狀告生父」歷史被挖 搖身金牌講師

張若昀（中）在「鳴龍少年」中的偏執性格，根源來自原生家庭。圖／龍華電視提供

張若昀在古裝劇「慶餘年」、「雪中悍刀行」飾演鬥智型角色，深獲觀眾喜愛，首度主演校園劇「鳴龍少年」飾演老師，「對手」換成學生，他也自曝學生時代其實是老師眼中的頭痛人物，曾一連好幾天不回家，輪流借住在同學家，最後甚至發展成「集體離家出走」，最長紀錄半個月，還曾號召同學抗議老師占用體育課，叛逆事蹟一籮筐。

「鳴龍少年」改編自日本 經典作品「東大特訓班」，張若昀在劇中飾演的「雷鳴」是一位毒舌、冷靜、極度功利導向的金牌講師，教學方式激進又顛覆，把學生當成「顧客」經營，打造後段班學生的逆襲。

張若昀詮釋的角色，在人前是個極度以自我為中心、不按牌理出牌、擅長操控局勢的爭議人物，看似冷酷、只在乎輸贏；但私底下卻默默記下每個學生的性格與喜好，依照個別優缺點調整學習策略，甚至在學生家境出問題時暗中伸出援手，如此矛盾、偏執性格，根源其實來自童年難以抹去的創傷，但他透露這次詮釋老師角色，反而從自己高中老師身上汲取不少靈感。

戲裡，角色「雷鳴」深受明星教師父親影響，卻始終無法擺脫父親加諸於自己的成長陰影，現實生活中，張若昀也有個導演爸張健，他曾感嘆自己在沒有父愛的環境下帶淚成長，2020年，父親在未經他同意下，簽署涉及約1.4億人民幣的影視合作協議，隔年原片酬糾紛演變成父子對簿公堂事件，雖然「狀告生父」一事的最後，他向法院提出撤訴申請，但在官司期間，張若昀曾在微博 發文，一句「可惜你不配」道盡父子關係降至冰點。