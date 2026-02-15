獨立精神獎/「火車大夢」最佳影片 「混沌少年時」橫掃電視獎項

獨立精神獎頒獎典禮15日於洛杉磯舉行，電影「火車大夢」榮獲最佳影片獎及最佳導演獎。典禮結束後，導演本特利(右四)與主要卡司合影。(路透)

獨立精神獎(Independent Spirit Awards)頒獎典禮15日於洛杉磯舉行，電影「火車大夢」(Train Dreams)榮獲最佳影片獎，還有迷你影集「混沌少年時」(Adolescence)則橫掃電視類獎項，兩部影片皆在Netflix 上線。

根據美聯社報導，改編自同名小說的「火車大夢」不但獲頒最佳電影獎，導演本特利(Clint Bentley)也榮獲最佳導演獎，他上台除了讚揚男主角喬爾埃哲頓(Joel Edgerton)是全劇靈魂人物，並直言：「我們非常感謝Netflix，如今在美國拍電影非常、非常困難，但一切都值得，我們很自豪最終能夠完成這部電影。」

儘管埃哲頓在「火車大夢」有精彩演出，仍與演技獎(於2022年改為不分性別)失之交臂，最終由「媽的踹爆你」 (If I Had Legs I'd Kick You)飾演一位瀕臨崩潰母親角色的澳洲 女星蘿絲拜恩(Rose Byrne)摘下，成為同時獲得獨立精神獎和奧斯卡提名的少數演員之一。

拜恩致詞時表示：「我要把這份榮譽分享給導演兼編劇瑪麗·布恩斯坦(Mary Bronstein)，她為了拍攝這部電影奮鬥了八年。」並強調該片只有獨立製片才能完成。

至於「混沌少年時」除了榮獲最佳新影集獎，劇中演員史蒂芬葛拉翰(Stephen Graham)、艾琳多爾蒂(Erin Doherty)與歐文庫柏(Owen Cooper)也分別榮獲最佳主角、最佳配角以及突破獎。

今年由於位於聖塔蒙尼卡(Santa Monica)的頒獎場地正在翻修，因此移師好萊塢帕拉丁音樂廳(Hollywood Palladium)舉行並邀請「周六夜現場」(Saturday Night Live)喜劇演員恩沃迪姆(Ego Nwodim)主持，結果開場白即針對當前政治氛圍嘲諷：「本著獨立電影精神，我們沒有許可證，如果我喊關掉攝像機，你們就知道該怎麼辦了。」就連獲頒最佳國際影片獎「這不只是個間諜故事」(The Secret Agent)巴西導演小克雷伯曼東沙(Kleber Mendonça Filho)致詞時也感嘆：「我真的相信在電影院 放電影愈來愈有政治意義。」