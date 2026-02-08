網傳侯明昊與孔雪兒戀情 雙方工作室火速發文闢謠

侯明昊在「逍遙」中飾演妖王「紅燁」。(取材自微博)

侯明昊和孔雪兒相戀三年？陸劇男神侯明昊和女星孔雪兒被爆戀情引發熱議，9日凌晨，侯明昊工作室發文闢謠，否認戀情傳聞；隨後，孔雪兒工作室也發文打假戀情。

搜狐報導指出，有網友爆料侯明昊和孔雪兒談戀愛，並列舉兩人2022至2024年間多項「巧合」：從孔雪兒發的菜桌子和侯明昊的一樣，桌子右上角的手機殼和侯明昊的也一樣；並指出2024年8月兩人皆在北京、橫店活動時間重疊，被解讀為「私下約會」。

至於兩人的社交動態，孔雪兒文案「一白一藍」被關聯侯明昊劇中角色名，背景數字「083」被指暗合其生日（8月3日）。綜合媒體報導，爆料帳號雖自稱「脫粉」，卻集中發布敏感信息，被批「聯想式造謠」，網友也指出其內容牽強附會。

據悉，侯明昊工作室於2月9日00：02率先發文「假」，強調兩人「無交集」；孔雪兒工作室00：12跟進聲明「純屬造謠」，間隔僅10分鐘。

憑藉網劇「寒武紀」打開知名度的侯明昊，晉升男一後，演技獲得關注，從「大夢歸離」、「淮水竹亭」、「入青雲」、「逍遙」到「玉茗茶骨」，一連接演多部古裝劇，還有人調侃他是「年度最忙古裝人」；他笑稱，一年365天，他有335天都在劇組裡。