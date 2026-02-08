我的頻道

超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

黎智英等9人國安案 預定美東晚間9時判刑

金晨被罰1500後首露面 心事重重、眼神警戒

娛樂新聞組／即時報導
「頂替」風波後，金晨的觀眾緣打了折扣。（取材自微博）
大陸女星金晨近期捲入車禍肇事逃逸及「頂替」爭議，形象受損，有網友近日分享在澳門偶遇金晨畫面，這是金晨在逃逸風波後首次露面；據網友指出，金晨邊走路邊刷手機，身邊還跟著好幾名助理，包括替她頂包的助理。以往她被偶遇總是露出標誌性的笑容，但這回看來心事重重，眼神也頗為警戒。

之後金晨又被拍到去逛商場，也是全程拿著手機，臉上沒有笑容。不過網友認為金晨還有心思逛街，想來心情應該不錯，應該也沒有太受風波的影響。

金晨肇事逃逸被罰款1500元，不少網友並不滿意，狗仔也認為這個處罰有些輕了，居然連駕駛證都不需要被計分；有網友猜測金晨雖然不構成犯罪，但確實是違法，資源必然會受到影響，但事實並非如此。

綜合媒體報導，這次金晨現身澳門就是為了拍攝「騙騙喜歡你2」，該片由大鵬監製，金晨與孫陽再度合作，劇本預定1月初開機，本以為金晨肇事逃逸風波後會停拍，如今看來未受影響。至於金晨另外兩部作品「野火」和「不為人知的故事」據傳已殺青，加上之前隱藏金晨的商務也都恢復，金晨的事業似乎未受到影響。

不過即便風波暫歇，金晨的觀眾緣還是打了折扣；不少觀眾直言再看她的戲會出戲，也有人對助理仍貼身隨行一事議論紛紛。

此前，「金晨道歉後為何被揪著不放」也登上熱搜；網民說：「從金晨發生事故到被狗仔爆料，有十個月的時間，金晨在這期間忙著接代言、上綜藝、參加活動，還參加賽車活動，但就是沒想起來改正？被狗仔爆料了，被調查通報了，才想起來道歉？早幹嘛去了？」

此外，金晨風波從通報發布，通報下面反對金晨的言論很快就被刪除，最終留在這份通報下的留言，都是對她有利。還有網路大V發文，特別強調金晨並沒有違法行為，文章對她都相當友善，讓網友開始質疑，金晨是否就是通常所說的「資源卡」。

「頂替」風波後，金晨的工作似乎沒有受到太大的影響。（取材自微博）
有網友在澳門偶遇金晨，這是「頂替」風波後，金晨首度露面。（取材自小紅書）
澳門 賽車

