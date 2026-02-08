「世紀血案」製作公司曾推電影談319槍擊 也未訪談當事人

台灣電影「幻術」劇情聚焦319事件。(圖／費思兔文化娛樂提供)

對台灣民主進程具有關鍵影響的前民進黨 主席林義雄，過去曾歷經震驚社會的「林宅血案」。近期，以該事件為靈感改編的電影「世紀血案」尚未上映，便因多項爭議引發輿論關注，包括未事先取得林義雄及家屬授權，以及演員李千娜於殺青記者會上的發言引發外界反彈。隨著討論延燒，負責製作的費思兔文化娛樂公司過往作品，也被外界重新檢視。

電影導演徐琨華也被揭露其身分背景引發討論。外界指出，徐琨華的祖父徐梅鄰，正是林宅血案發生當年警備總部的發言人，使得該片在題材選擇與創作立場上，再度引來質疑。加上製作團隊事前未與林義雄或其家屬取得正式授權，更使爭議持續升溫。

「世紀血案」由費思兔文化娛樂公司製作，該公司過往作品亦被作家唐墨點名批評。唐墨指出，費思兔先前推出的電影「幻術」，同樣未進行相關當事人訪談，卻以創作者想像詮釋319槍擊 案，並在劇情中提出具高度爭議的推論。他也質疑該片在片頭文字中提及「台灣曾隸屬中國數百年」的說法，認為這反映出創作團隊明確的意識形態立場。

唐墨進一步指出，「幻術」上映後票房表現不佳，僅有約數十萬元收入，並公開呼籲觀眾拒看「世紀血案」，希望相關作品不要再透過影視形式混淆歷史事件的事實與脈絡。