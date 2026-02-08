道歉止血沒用…李千娜工作又飛了 「不出席櫻花季」

我的頻道

記者林士傑／即時報導
李千娜宣布取消2026櫻花季演出。(圖／摘自Instagram)
李千娜宣布取消2026櫻花季演出。(圖／摘自Instagram)

李千娜接演改編自真實事件「林宅血案」的電影「世紀血案」，日前在記者會稱「不是這麼嚴重」的言論引發抨擊，連帶影響其他工作。文總昨宣布「WE ARE 我們的除夕夜」節目將進行調整，稍早李千娜透過IG宣布取消「2026櫻花季」演出。

對於引發爭議的言論，李千娜昨發表道歉聲明，表示沒有清楚查證，自己責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理，「除了檢討和接受所有的批評，我將此次參與「世紀血案」的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。再次對所有被影響的人致上最深的歉意」。

但網友照樣群起抵制，她在IG表示經過審慎評估，將不會出席3月13日在高雄的2026櫻花季活動，「再次感謝主辦與各方的理解與包容，以及所有朋友的關心，衷心祝福櫻花季，活動順利圓滿」。

李千娜IG全文：

對不起，為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，經審慎評估後決定，我將不出席本次櫻花季演出活動。

再次感謝主辦與各方的理解與包容，以及所有朋友的關心，衷心祝福櫻花季，活動順利圓滿。

李千娜接演電影「世紀血案」引發爭議。(圖／本報系資料照)
李千娜接演電影「世紀血案」引發爭議。(圖／本報系資料照)

「世紀血案」寇世勳道歉：盼中止電影後製 避免錯誤認知擴散

稱世紀血案「沒這麼嚴重」 李千娜道歉 工作仍飛了

電影「世紀血案」惹議 柯文哲：別消費受害者、歷史應盡快跨過去

電影「世紀血案」風暴 劇本結局「影射史明是兇手」

