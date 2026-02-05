我的頻道

服務多國、數萬家零售店的槍枝經銷商聲請破產

怕被ICE盯上 某些美國公民出門時把護照掛胸前保平安

與S媽都遭遇喪女至痛 白冰冰：生命在眼前消逝非常可怕

記者葉君遠／即時報導
白冰冰和S媽保持聯絡，兩人都遭遇痛苦的喪女之痛。圖／民視提供
白冰冰和S媽都經歷了痛苦的喪女之痛，昨晚，白冰冰打給S媽，同理心安慰她，她嘆說「我因為女兒白曉燕，看著空碗哭了8年，人家說，10年是傷心的一個段落，我哭到10年01天，還在哭，心想怎麼好不了」。

白冰冰那些年，每天靠念經撫慰自己，念累了才睡著，結果哭到第15年的某一天，她發現自己不哭了，打給朋友告知已不再掉淚，「我朋友反而大哭，說真的擔心我太久了」。

白冰冰知道S媽的痛，而這種痛，會持續很長很久，但兩人的感受會有些許不同，「大S是出國時突然昏迷，當時日本還有疫情，可能無法進到醫院急救，而在外面救時卻救不起來，那種家人望著大S人就在面前，生命在手中一點一滴流失，是很可怕的一件事」。

她說，「我的部分，是我不知我的孩子在哪裡，但我看到過那種可怕的景像，內心會一直想像，那年後，我不敢游泳了，因為游泳的時候要下潛，耳朵裡會傳來一陣陣鼓動的聲音，我會想到，女兒當時沉在水裡是什麼狀況，該有多痛苦，我心中很難過」。

白冰冰的親生大哥，就是在她面前倒下走的，「我急救我大哥，他唇綠、臉紫，我反覆為他急救，當時手超酸，他一下臉白了，一下又紅了，最後黑了，過程非常折磨，所以S媽的狀況我懂」。

她常打給S媽，也寫簡訊，「我安慰她，她不是一個人，還有很棒的女兒和孫子，當然孫子無法在身邊，那是因為法律問題，沒辦法，所以我也提供法律諮詢，我認為具俊曄也不能再傷心下去，必須回到演藝圈去，回到酷龍身分，那是他的地方」。

大S 疫情 具俊曄

