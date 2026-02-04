我的頻道

前妻公開處刑 蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

習近平與川普通電話…今日5件事

韓國影后金荷娜訪台錄實境秀 彭小刀讚偶像沒包袱

中央社台北4日電
韓國國民三金影后金荷娜（圖）訪台錄製實境節目「細細山路私密達」，4日出席開播記者會時表示，其實原本很怕自己體力無法負荷，沒想到後來靠自己的力量走完全程。（客家電視台提供）中央社
韓國國民三金影后金荷娜（圖）訪台錄製實境節目「細細山路私密達」，4日出席開播記者會時表示，其實原本很怕自己體力無法負荷，沒想到後來靠自己的力量走完全程。（客家電視台提供）中央社

韓國國民三金影后金荷娜訪台錄製客家節目「細細山路私密達」，同是主持人的彭小刀表示普遍的巨星都會需要時間拿下包袱，但金荷娜第一天錄影就完全交出自己，讓他感到窩心，本來緊張的心情就馬上放下。

台韓聯合製作全新實境慢綜藝「細細山路私密達」今天舉行正式開播記者會。節目主持人彭小刀、韓國國民三金影后金荷娜、人氣男團 INFINITE 主唱南優賢，以及百萬人氣YouTuber肌肉山山首度合體出席，他們表示節目象徵台韓文化在古道上的浪漫交匯，盼帶領觀眾進入一場洗滌心靈的獨特山林浴。

彭小刀身為團隊中唯一台灣客家在地人，他表示知道走樟之細路很辛苦，一開始怕大家會不開心，但沒想到見面的第一天，大家就放下身為偶像藝人的形象。

他表示不是因為自己做了什麼，而是大家都很自然地投入，像金荷娜在第3天就表示很想要繼續爬下去，還問說會不會有第二季，這讓他感到窩心。

彭小刀表示，自己被金荷娜的精神給影響，「金荷娜一開始是用挑戰的精神，後來是用歡樂的精神錄影，拍攝到最後，我發現金荷娜是用陶醉的精神，我真的很感動」。

金荷娜在旁表示很怕自己體力無法負荷，沒想到後來靠自己的力量走完全程，在旅途中的美景、美食，無形中帶給她許多療癒的力量，也覺得大家在一起的回憶很幸福。

另外，彭小刀表示南優賢很會照顧大家，會讓團體氛圍熱絡起來，而山山則是整趟旅程最辛苦的人，因為要負責兩邊溝通的橋樑。

記者會的最後，彭小刀被問到參與大S徐熙媛）雕像揭幕典禮的心情，他說，「我覺得經歷這一切，人真的要很珍惜當下，很珍惜呼吸的每一刻」，更表示大S如俠女一般照顧身邊的每一個人，也想到過往大S和小S都會出席同學會，覺得感慨、惋惜。

大S 徐熙媛 小S

金宣虎深刻反省並致歉…稅務疑雲止血 補稅、公司辦停業

玉女派掌門人差一步嫁張菲 金曲被她相中了

