兒子袁義發文悼念袁惟仁：希望下輩子當及格的父子

袁惟仁。(本報系資料照片)

袁惟仁（小胖老師）今驚傳病逝，享年57歲，他和前妻陸元琪生下的兒子袁義，如今早已長大成人，並進入演藝圈成為攝影師，他在社群寫下長文哀悼亡父。

袁義坦言這些年一直用工作逃避去看爸爸，他認為爸爸這些年扮演的最好的角色是「小胖老師」，但他自認也不是個及格的兒子，「如果我們真的不小心，還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」

以下為IG全文：

首先想跟照顧爸爸七年的二姑姑及奶奶至上最大的感激

這幾天我一直在想 七年後，

站在告別前，真的會比較容易嗎？

我不知道。

我只知道，我一點也沒有更勇敢。

知道時間快用完的時候，

我還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。

一開始總覺得坐在前往臺東的飛機上感覺好遙遠，

後來才發現不是臺東遠，

是有你在的地方總是離我很遠很遠。

有時候我真的覺得，

對這個世界越狠，

就越能假裝自己不在乎這一切，

好像也更能證明自己在某些地方成熟了一點。

尤其是在面對你的時候。

我知道我們沒有什麼回憶可以把我困住。

我認識你的樣子，

甚至跟所有觀眾一樣。

這幾天我一直重看那些有你影子的節目，

一直重複播放那些

你留在這個世界上的歌。

我真的好希望有一句，

就那麼一句歌詞是為我寫的。

不是那種任何一個人都能被感動的歌詞，

而是只有在我跟你之間

才聽得懂的那種。

我沒有找到，

但我不想找了。

我們都知道你這輩子

做得最好的角色，

就是那個大家心中的小胖老師吧。

我不怪你。

因為我知道，

我也絕對不是一個及格的兒子。

我只是想在你面前叛逆一次。

像七年前在上海，

打死都不進去看你。

像這七年裡，

我總是用工作當藉口，

沒辦法一直待在你身邊。

這樣算是扯平了吧。

如果我們真的不小心

還有下輩子，

希望我們可以再一次，

好好當個及格的父子。

謝謝你帶我來到這世界上

希望你在另外一端，

也能繼續因為你的兒子而感到驕傲。

因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。