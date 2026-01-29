一線女星變法制咖？金晨涉交通肇事逃逸 保險公司報案

我的頻道

世界新聞網╱即時報導
金晨檔案照。 （新華社）
金晨檔案照。 （新華社）

1月29日，「女演員金晨被爆肇事逃逸」相關話題引發輿論關注。

成都商報報導，一名職業爆料人稱，2025年3月16日，浙江省紹興市柯橋區發生交通事故，事故發生後，駕車的演員金晨讓其助理徐長青頂包，她本人在第一時間逃離事故現場，同時隱瞞真實情況，涉嫌騙保。

瀟湘晨報報導，網傳紹興市公安局柯橋區分局交通警察大隊簽發的「道路交通事故認定書」顯示，事故時間為2025年3月16日下午5時許，事故地點位於「紹興市柯橋區湖塘街道嶺下村公車站附近地方」。根據中國藍新聞消息，當地警方證實事故認定書屬實；柯橋區公安分局針已經成立事故調查組。

另根據這份事故認定書，駕駛因疏於防範觀察與警示牌發生碰撞，後車輛又與房屋圍牆發生碰撞，致車輛、警示牌、房屋圍牆受損及駕駛員受傷的交通事故。

1月29日，嶺下村的一名村民告訴瀟湘晨報記者，他對於去年這起事故「有點印象」，「撞到了路邊的一道牆，花壇那種牆，撞掉一小塊。我當時在遠處望見了，看到車上好多東西撒出來了，撒了一些車上用品和名片」。

澎湃新聞報導，在事故處理結束後，保險公司在理賠調查階段調取交警監控時發現，實際駕駛人並非徐長青，而是車主金晨本人，保險公司隨後向交警部門報案。金晨方面曾聯絡保險公司要求撤案，保險公司經考慮後撤銷了該報案。

澎湃新聞記者從相關保險公司獲悉，該理賠報案發生後，當地機構依流程進行現場查勘服務，過程中客戶放棄理賠，公司依程序對理賠報案予以撤銷。

金晨2015年參演民國奇幻劇「無心法師」嶄露頭角，近年憑藉綜藝「乘風破浪的姐姐」和電視劇「隱秘而偉大」重新獲得熱度。2024年2月，由其主演的電視劇「南來北往」在中央電視台電視劇頻道播出，獲得了超過4%的最高收視率，打破了黃金時段劇集的紀錄。在事業大好之際爆出交通肇事逃逸事件，恐對其演藝生涯造成重創；相關新聞在微博熱搜霸榜，網友嘩然「怎麼變成了法制咖？」

保險 微博

