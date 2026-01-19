梁小龍死因曝光 搶命6小時無效「家人心碎送最後一程」

梁小龍因心臟衰竭辭世，享壽75歲。)圖／摘自梁小龍抖音)

香港 武打巨星梁小龍驚傳辭世，享壽75歲，死訊於18日曝光後震撼華語影壇，今（19）日再由香港動作特技演員公會受家屬委託正式對外公告，證實梁小龍已於2026年1月14日下午4時離世，死因為心臟衰竭，經搶救約6小時後仍宣告不治。

香港動作特技演員公會發布聲明指出，梁小龍離世消息由家屬授權公布。其遺孀宋驤與大弟子朱峻賢在聯合聲明中沉痛寫道：「懷著無比沉重的心情，通知影視界各位好友、各界朋友，以及喜愛梁小龍先生的粉絲們，我們尊敬的武術家、愛國演員梁小龍先生，已於2026年1月14日下午4 時辭世。」

聲明中也特別澄清外界對梁小龍年齡的誤解。過去維基百科曾記載他出生於1948年，家屬此次正式說明，梁小龍實際出生於1951年8月9日，祖籍廣東順德，享壽75歲。朱峻賢也代表師父創立的「聚龍拳」向外界致意，表示：「我代表師父創辦的聚龍拳，代眾師弟妹們感謝大家多年來對師父的厚愛，師父一路走好。」

梁小龍過去曾與李小龍 、成龍 、狄龍並稱「四龍」，在影壇留下無數經典作品，尤以周星馳電影「功夫」中飾演「火雲邪神」一角，深植影迷心中。事實上，他的經紀人先前對死因始終低調，僅以「病逝」對外回應，如今官方聲明才首度揭露詳細死因。

據了解，梁小龍病發當下，家中僅有一名親人陪伴，約10分鐘內陸續有其他家屬趕抵現場，1小時內所有至親均到齊。搶救期間，家人始終緊握著他的手守在身旁，陪伴他走完人生最後一程，最終安詳離世。