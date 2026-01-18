我的頻道

江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉

華婦停車場遇低價補車漆 慘被騙損失千元

離婚傳聞後首合體… 何超蓮「表情冷」竇驍「動作僵」 網：不熟的感覺

娛樂新聞組／即時報導
何超蓮(左)被指「表情冷淡」；竇驍則是「動作僵硬」。(取材自小紅書)
何超蓮(左)被指「表情冷淡」；竇驍則是「動作僵硬」。(取材自小紅書)

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與大陸男星竇驍於2019年公開認愛，兩人交往近4年後，2023年在峇里島舉行盛大婚禮。不過兩人婚後聚少離多，多次傳出婚姻亮紅燈，甚至登上微博熱搜，引得兩人公開回應，強調「感情穩定」。近日，何超蓮與竇驍罕見在上海合體出席活動，不過兩人互動引起網友熱議。

這是何超蓮與竇驍暴出婚變後，首次合體出席活動。當天，何超蓮穿上喜氣的紅色短洋裝；竇驍則以黑白條紋高領上衣配搭休閒西裝，兩人看起來精神奕奕。不過，有眼尖網友發現，竇驍入場時試圖攙扶何超蓮手臂，卻遭短暫迴避，兩人紅毯合影時，也保持距離且無眼神交流。何超蓮甚至被指「表情冷淡」；竇驍則是「動作僵硬」。

不少網友直指何超蓮與竇驍貌合神離，紛紛留言表示，「兩人看起來不熟的感覺」、「一點都不甜蜜」、「裝都裝不下去的那種感覺」、「這兩人表情都挺沉重的，真的沒問題嗎？」

不過，也有網友不這麼認為，指出兩人在台下休息時，牽著手私語，何超蓮還被拍到仰頭注視竇驍甜笑。竇驍則被發現全程配戴婚戒，離場時自然攬著何超蓮的腰，這些都是「藏不住」的恩愛證據。

據悉，去年10月間，「向太」陳嵐影射「富家女與男演員離婚」並按讚關聯評論，矛頭直指竇何夫婦。兩人隨後同步發文，稱謠言「莫須有」，表態「感情穩定無需證明」。

