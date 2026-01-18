我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

濱崎步憶在中國無觀眾仍開唱 「生涯最棒演唱會」

歐洲譴責川普用關稅「勒索」 馬克宏擬推反脅迫工具

劉冠廷性愛戲自比奧運 老婆孫可芳曝二胎進度

記者陳慧貞／專訪
孫可芳(左)、詹懷雲在「何百芮的地獄戀曲」中譜姐弟戀。(圖／彼此影業提供)
孫可芳(左)、詹懷雲在「何百芮的地獄戀曲」中譜姐弟戀。(圖／彼此影業提供)

孫可芳、詹懷雲為主演影集「何百芮的地獄戀曲」宣傳，劇中2人有段曖昧姐弟戀，面對「弟弟」告白後，孫可芳竟出現詹懷雲裸身套小背心，露出結實手臂、化身帥酒保的幻想畫面，被問是否看過猛男秀？孫可芳露出害羞表情：「從來沒有耶，要帶我去看嗎？」相較劇中開黃腔滿嘴砲的人設，回歸真實的孫可芳。

孫可芳與演員老公劉冠廷愛情長跑10多年、結婚2年育有1子，劉冠廷經常在作品中有大尺度性愛戲，當年拍攝「第三佈局塵沙惑」時就有全裸激情戲，為戲宣傳時他曾提及拍攝該場戲的轉折，原本預定某天拍攝，後因場次改變，他在醞釀一整天後，才得知延期拍攝，劉冠廷當時還分享心情：「就像為東京奧運準備了好久，結果延期一年。」

「何百芮的地獄戀曲」中一幕猛男調酒戲，孫可芳將猛男幻想成詹懷雲，私下，她坦言沒看過猛男秀，「下次可以帶我去看嗎？但有人準備猛男驚喜，我應該會嚇死！」

詹懷雲拍洗澡戲，穿了浴袍出場，她因不好意思多看，而是著迷於某款手遊中，依舊沒眼福，被問老公劉冠廷拍過幾次大尺度親密戲，她似乎沒遇過，會不會覺得自己很「虧」，她大笑：「對啊，下次可以找我啊，其實無論是不是大尺度，只要劇本好，我不排斥演親密戲，不是為脫而脫，我覺得沒問題。」

提到拚二胎進度，孫可芳坦言：「好不容易回到辣妹，我現在是克拉拉，沒有第二胎計畫。」

劇中一場打球戲，詹懷雲開啟暗戀姊姊閨密模式，他笑說，郭書瑤、孫可芳穿高中制服，其實戲裡他是國中生，光聽人物設定就教人噴飯，但其實27歲的他和10年前變化不大，差別在於高中3年他留著一頭飄逸長髮，因為是夜校，髮型不拘，原因是：「沒有組樂團，只是想跟別人不一樣。」

孫可芳(右)、詹懷雲在「何百芮的地獄戀曲」中超萌身高差。(圖／彼此影業提供)
孫可芳(右)、詹懷雲在「何百芮的地獄戀曲」中超萌身高差。(圖／彼此影業提供)
孫可芳(左)、詹懷雲在「何百芮的地獄戀曲」中譜姐弟戀。(圖／彼此影業提供)
孫可芳(左)、詹懷雲在「何百芮的地獄戀曲」中譜姐弟戀。(圖／彼此影業提供)

東京奧運

上一則

不悔為愛槓上惠利 韓韶禧首曝心聲「不覺得委屈」

下一則

「大濛」口碑票房皆優 劇中F4現身 柯煒林生日600人合唱

延伸閱讀

「功夫」打鬥忘我沒聽到喊卡 劉冠廷一度拍到「落枕」

「功夫」打鬥忘我沒聽到喊卡 劉冠廷一度拍到「落枕」
劉冠廷「功夫」打戲精湛 韓國動作導演讚練武奇才

劉冠廷「功夫」打戲精湛 韓國動作導演讚練武奇才
2閨密入圍她獨漏 郭書瑤：不會失落 對獎沒有執念

2閨密入圍她獨漏 郭書瑤：不會失落 對獎沒有執念
古天樂合體宣萱 宣傳新片聊逆齡之道 這點最重要

古天樂合體宣萱 宣傳新片聊逆齡之道 這點最重要

熱門新聞

Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一