BTS開唱釜山旅宿最多飆漲10倍 李在明點名嚴管

韓國天團BTS。(美聯社)

韓國天團防彈少年團（BTS ）宣布時隔4年以完整體展開世界巡迴演唱會，不僅點燃全球粉絲熱情，也同步撼動台灣與韓國的住宿市場。從韓國釜山到台灣高雄，演唱會消息曝光後，當地飯店房價 接連飆漲，引發民怨與爭議。

韓國總統李在明 16日在X帳號轉發一則韓國媒體報導。報導指出，BTS釜山演唱會消息曝光後，當地部分旅宿房價最高飆升至原本的10倍。

李在明批評，「這種行為破壞整體市場秩序、對所有人造成重大傷害，是惡質的橫暴行徑，必須徹底根除。必須讓他們承受的損失，遠遠大於不當獲取的利益。」

BTS經紀公司BIGHIT MUSIC於14日透過官網公布世界巡演日程，台灣立刻傳出11月19、21、22日至高雄開唱期間，有飯店業者疑似串聯漲價，市府觀光局表示要啟動房價稽查。

而在韓國，釜山場確定於6月12日與13日舉行。由於6月13日正好是BTS的出道紀念日，加上演出地點釜山是成員Jimin與Jungkook的家鄉，更讓粉絲期待值大幅攀升，目標爭取釜山場。

演唱會日期公布後不久，釜山飯店訂房迅速湧入，同樣傳出有住宿業者立刻趁勢漲價，某些旅宿價格甚至暴漲至原本的10倍。

例如釜山某高檔飯店的雙人房，演唱會前一周的房價為29萬8000韓元（約203美元），演唱會當天卻上調至78萬5000韓元（約534美元），為原本的2.6倍。另外，有平常開價9萬韓元（約61美元）的房間，在演唱會期間漲到90萬韓元（約612美元）。

報導指出，釜山因為BTS而發生旅宿飆漲並非首次。2022年，釜山為了爭取世博主辦權舉辦BTS免費演唱會，演出場地周邊住宿費一度飆升至平時30倍。釜山市政府表示，這次將制定對策，防止過度漲價的不公平行為再度發生。