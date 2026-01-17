李玟51歲冥誕 歌迷齊聚金寶山 音樂老師回味她出道影片

李玟是華人界永遠的歌唱天后。(CoCo歌迷會提供)

今（17）日是華語樂壇永恆的天后CoCo李玟 51歲冥誕，也是她金寶山「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿一年。為感念這位影響無數人的華人 巨星，CoCo李玟台灣歌迷會（CoCo Lee Fanclub Taiwan）自發性發起「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展出一片溫柔花海，讓CoCo的生日在滿滿的愛中被記得、被守護

去年此時，在家屬與歌迷齊心努力下，CoCo李玟紀念雕像於台灣正式揭幕，並命名為「永遠的月光愛人」。這座雕像不只是思念的寄託，更象徵著CoCo與台灣這片土地深厚而真摯的情感連結。1年來，這裡已成為全球歌迷來台必訪的心靈聖地。許多人在此駐足、靜靜守候，彷彿CoCo依然以她燦爛的笑容與溫暖的眼神，陪伴著每一位到來的人，靜靜守護寶島記憶。

為迎接這個別具意義的生日，台灣歌迷會發起「1.17 生日紀念布置」募資計畫。活動消息一公布，立刻獲得來自世界各地歌迷的支持響應，一份份心意跨越國界與距離，匯聚成最深情的祝福，這次募資用於今天的現場花藝與氣球設計，並把每一位參與者的祝福文字，彙整製作成精美的實體祝福卡。

除了在金寶山的紀念布置活動，全台各地甚至線上空間也充滿了懷念 CoCo 的身影。昨晚知名卡拉OK吧舉辦了「李玟歌喉讚」比賽，吸引眾多受CoCo 影響的歌迷參賽演唱，現場彷如進入李玟的經典時光列車。

今晚知名夜店也舉辦「CoCo李玟永恆生日夜」，以最熱情的方式紀念這位耀眼的流行天后。此外，紀念熱潮也延續至網路空間。加拿大 知名音樂老師「橘老師」則在今天美東時間上午8時在YouTube頻道（CZ Media）首播「點評李玟『1993年新秀歌唱大賽』出道LIVE舞台」影片，與全球歌迷一同回味天后夢想起飛的起點。

影片來源：YouTube@CZ Media