我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗最高領袖：擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

中國順差破1兆美元 分析示警：已什麼都不想買

李玟51歲冥誕 歌迷齊聚金寶山 音樂老師回味她出道影片

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李玟是華人界永遠的歌唱天后。(CoCo歌迷會提供)
李玟是華人界永遠的歌唱天后。(CoCo歌迷會提供)

今（17）日是華語樂壇永恆的天后CoCo李玟51歲冥誕，也是她金寶山「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿一年。為感念這位影響無數人的華人巨星，CoCo李玟台灣歌迷會（CoCo Lee Fanclub Taiwan）自發性發起「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展出一片溫柔花海，讓CoCo的生日在滿滿的愛中被記得、被守護

去年此時，在家屬與歌迷齊心努力下，CoCo李玟紀念雕像於台灣正式揭幕，並命名為「永遠的月光愛人」。這座雕像不只是思念的寄託，更象徵著CoCo與台灣這片土地深厚而真摯的情感連結。1年來，這裡已成為全球歌迷來台必訪的心靈聖地。許多人在此駐足、靜靜守候，彷彿CoCo依然以她燦爛的笑容與溫暖的眼神，陪伴著每一位到來的人，靜靜守護寶島記憶。

為迎接這個別具意義的生日，台灣歌迷會發起「1.17 生日紀念布置」募資計畫。活動消息一公布，立刻獲得來自世界各地歌迷的支持響應，一份份心意跨越國界與距離，匯聚成最深情的祝福，這次募資用於今天的現場花藝與氣球設計，並把每一位參與者的祝福文字，彙整製作成精美的實體祝福卡。

除了在金寶山的紀念布置活動，全台各地甚至線上空間也充滿了懷念 CoCo 的身影。昨晚知名卡拉OK吧舉辦了「李玟歌喉讚」比賽，吸引眾多受CoCo 影響的歌迷參賽演唱，現場彷如進入李玟的經典時光列車。

今晚知名夜店也舉辦「CoCo李玟永恆生日夜」，以最熱情的方式紀念這位耀眼的流行天后。此外，紀念熱潮也延續至網路空間。加拿大知名音樂老師「橘老師」則在今天美東時間上午8時在YouTube頻道（CZ Media）首播「點評李玟『1993年新秀歌唱大賽』出道LIVE舞台」影片，與全球歌迷一同回味天后夢想起飛的起點。

影片來源：YouTube@CZ Media

李玟的紀念雕像布置了漂亮的花海。(CoCo歌迷會提供)
李玟的紀念雕像布置了漂亮的花海。(CoCo歌迷會提供)

李玟 華人 加拿大

上一則

「玖壹壹」春風驚傳車禍 急發尋人啟事

下一則

松嶋菜菜子對決反町隆史…25年夫妻日常對話曝光

延伸閱讀

大連打卡地標 商場8米高夢露雕像被拆 網猜這個原因

大連打卡地標 商場8米高夢露雕像被拆 網猜這個原因
F3賣肌…五月天阿信被嫌棄 突「掏出真心」示愛對象曝光

F3賣肌…五月天阿信被嫌棄 突「掏出真心」示愛對象曝光
流行民謠天王空難身亡 享年34歲歌迷崩潰 經紀人同機也罹難

流行民謠天王空難身亡 享年34歲歌迷崩潰 經紀人同機也罹難
謝賢前女友CoCo罕見現身 避談「天價分手費」

謝賢前女友CoCo罕見現身 避談「天價分手費」

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23
示意圖。(取自123RF)

長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

2026-01-12 11:12

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪
華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？

華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？
2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入