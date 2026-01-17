肌肉炸裂…Rain隔20年小巨蛋開唱 突中斷演出狠問6字

我的頻道

記者梅衍儂／即時報導
Rain在跑步機上超帥。(記者林士傑／攝影)
Rain在跑步機上超帥。(記者林士傑／攝影)

相隔20年再度站上台北小巨蛋開唱，韓流天王Rain的舞王之名仍當之無愧，17日裸著上半身狂舞，巨大胸肌、冰塊腹肌加二頭肌和背肌炸裂，頂胯、下腰再飆出海豚音，每一絲肌肉線條控制得極具張力，更在萬名觀眾的尖叫聲中收放自如，也讓人見識到他的自律和嚴苛。

他從機場開始親和力十足，今一開口先獻上中文：「好久不見，台北歌迷我愛你。」表示光這幾句就練了很久，「我很想念你們，我的發音怎麼樣啊？還可以嗎？」43歲的他舞步精湛，卡點極準，肌肉震動全場，「說真的，為了跟你們見面，我一早就開始一直運動，因為我要很敏捷啊！」

開場他站在跑步機上，隨後穿上單薄外套，中洞大開，唱抒情歌「握手」前，他還不忘大家眼睛先暫停沈迷在肌肉上，「你們一定要仔細聽這首歌，不要看我的身體喔！」並用中文加強：「知道了嗎？」

沒想到正要開唱時，台下爆出尖叫聲，他頓了一下，像是早預料到，為了讓大家不要再為身上那一點布料分心，他索性全脫了，豈料這一脫，全場尖叫聲根本要炸翻，他滿意點了點頭，隨後緩緩吟唱，果然這首肌肉配抒情的雙重享受，讓台下專心欣賞，沒有尖叫聲再從中打斷。

從「Gang」、「I'm Coming」、「躲避太陽的方法」到「挽留你的歌」，以及他在台灣奠定基礎的韓劇「浪漫滿屋」神曲「I DO」，首首經典。他教粉絲唱韓文忍不住笑出來，耐著性子一字一句教學，但嚴格的他忍不了觀眾拖沓的節奏感，笑說：「你們『啦啦啦』就好了，歌詞算了。」還要分心叮嚀「2、3樓的觀眾別站起來，我怕有點危險，一樓的倒是可以站起來嗨。」

唱到嗨曲「LA SONG」時，Rain想讓粉絲跳起來同嗨，但小巨蛋其實不能跳，粉絲都只敢微微彎曲膝蓋擺動，Rain佯裝生氣，更數度中斷歌曲：「你們再這樣我就把這首歌拉掉喔！」更眼神犀利抓出沒在跳的男粉絲上台，直呼：「你為什麼不跳？」開始唱歌時，他變成「蟲子眼」，死死盯著剛剛觀眾的方向，說：「他還是沒跳！」氣氛笑翻。

台灣美食太誘人，連Rain都忍不住破功，他笑說：「我昨天運動回去吃了沙拉，吃不飽，所以吃了牛肉麵，真的好好吃喔！」他還裝出一臉兇狠，說「我很想要說這句話」，現場觀眾還以為他又怎麼了，他耍狠用中文說「新年快樂」、「很高興見到你們」，然後說：「我覺得我已經把我知道的所有（中文）單字說出來了。」

Rain在台北小巨蛋表演。(記者林士傑／攝影)
Rain在台北小巨蛋表演。(記者林士傑／攝影)
Rain腹肌炸裂。(記者林士傑／攝影)
Rain腹肌炸裂。(記者林士傑／攝影)
Rain大秀身材。(記者林士傑／攝影)
Rain大秀身材。(記者林士傑／攝影)
Rain索性脫掉上衣。(圖／讀者提供)
Rain索性脫掉上衣。(圖／讀者提供)
Rain舞跳得好，高音也飆得很棒。(記者林士傑／攝影)
Rain舞跳得好，高音也飆得很棒。(記者林士傑／攝影)
Rain相隔20年在台北小巨蛋開唱。(記者林士傑／攝影)
Rain相隔20年在台北小巨蛋開唱。(記者林士傑／攝影)
Rain上半身脫光啦。(圖／讀者提供)
Rain上半身脫光啦。(圖／讀者提供)
Rain好身材讓人羨慕。(記者林士傑／攝影)
Rain好身材讓人羨慕。(記者林士傑／攝影)
Rain變身DJ。(記者林士傑／攝影)
Rain變身DJ。(記者林士傑／攝影)
Rain不吝秀出好身材。(記者林士傑／攝影)
Rain不吝秀出好身材。(記者林士傑／攝影)
Rain大唱大跳。(記者林士傑／攝影)
Rain大唱大跳。(記者林士傑／攝影)
Rain開場站在跑步機上。(記者林士傑／攝影)
Rain開場站在跑步機上。(記者林士傑／攝影)
Rain在台北小巨蛋演出。(記者林士傑／攝影)
Rain在台北小巨蛋演出。(記者林士傑／攝影)

