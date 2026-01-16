一卡皮箱闖北京「鬼丈夫」李志希空姐老婆一句話成關鍵

李志希（左）和太太紀佩伶結婚25年。本報資料照片

61歲李志希和小9歲華航 空服員妻子紀佩伶結婚25年，育有2女1子全都沒有繼承衣缽，各自在心理學、音樂、電腦大展長才。李志希透露主因是太太希望孩子們要有專業，他笑說：「孩子有孩子的想法，逼也不行。」並未覺得遺憾。

李志希出身京劇 世家，父親李環春、二伯李桐春、三伯李慶春都是京劇表演藝術家，大伯父李萬春是京劇武生「李派」創始人，伯母李硯秀是京劇名伶。經好友張立威（胖胖）牽線，他和導演李宗熹合作，在話劇「尋味」演出大陸老兵「李金標」，這角色換過2個男主角，李志希一看劇本就說：「這戲當然我演啊。」

李志希原本拎著一卡皮箱借住好友家，Covid 19疫情 期間沒戲，但一來一回都要隔離，最多一關要28天，演員趙擎和張立威都建議「你必須租間房」，他猶豫之際，打給空服員老婆紀佩伶，她也勸「你快點租，不然演出會前功盡棄」，於是他從2022年生日當天開始租房，直到今天都待在北京。

「尋味」這齣話劇，對祖籍河北雄縣的李志希而言，是尋根、尋親的下一階段，一演就演了2年多，還拿了不少戲劇獎。由於一家5口分居在4個地方，李志希格外珍惜團聚時光，大女兒Vinian在洛杉磯讀書，去年父女受限時間只相聚短短20分鐘，今年寒假難得相聚6天，只見兩人手緊緊牽著，說要把去年的遺憾補回來，李志希感嘆：「最好的戲永遠是團聚！」

紀佩伶目前仍在華航擔任資深空服員，日前才從曼谷回台，21日就會飛北京跟李志希相會。李志希在兒女都長大後，一個人抱著情懷離開台灣打拚，最感謝的除了太太，就是弟弟李志奇，李志奇對他說：「老娘（李媽媽）我在台灣陪著，你出去衝一圈！」