德黑蘭鎮壓人民 坎城金棕櫚獎伊朗導演籲國際聲援

中央社巴黎13日綜合外電報導
榮獲坎城影展金棕櫚獎的伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）。路透
榮獲坎城影展金棕櫚獎的伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）今天說，伊朗當局鎮壓「手無寸鐵」的人民，這些人需要國際社會聲援與協助，才能「終結」當前體制。

法新社報導，賈法潘納希接受法國公共電台（France Inter Radio）採訪時說：「伊朗人民現在是手無寸鐵的，但即便如此，他們仍走上街頭。」他痛批鎮壓的殘暴，據監測組織透露，這波鎮壓已造成至少600人喪生。

他說：「當一個政權…對自己的人民動用戰爭武器，也就是以造成流血衝突為目的，這已經不只是驅散人群，因此人民更需要國際社會的援助和支持。」

賈法潘納希去年以劇情片「只是一場意外」（It Was Just an Accident）榮獲坎城影展最高榮譽的金棕櫚獎（Palme d'Or）。他表示：「今天世界各地的沉默，將來都難逃歷史的審判。」

他表示，自從包括2022年庫德族年輕女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反女性服裝規定遭逮捕並身亡後所引發的抗議浪潮，以及數年前因油價上漲爆發的抗議以來，「我們已經走到臨界點」。

「所有這些運動與反抗，將我們帶到現在這一步。我認為，是時候該結束這一切了。」

這場因經濟不滿情緒引爆的全國抗議，已發展成自1979年伊斯蘭革命推翻當時國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）政權以來，伊朗神權體制面臨的最大挑戰之一。

伊朗 坎城影展 油價

