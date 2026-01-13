木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相「1句話」讓天王驚呆了

木村拓哉(左)日前在飛機上巧遇首相高市早苗(右)。（美聯社檔案照）

日本 「永遠的男神」木村拓哉 日前在廣播中提到，他元旦時和藝人明石家秋刀魚為電視台的特別節目出外景時，竟在飛機上巧遇首相高市早苗 ，對方不僅特地過來和兩人打招呼，還透露木村拓哉的第一本寫真集是自己人生珍藏，讓木村拓哉感到非常驚訝。

根據「體育日本報」報導，木村拓哉在11日播出的廣播節目中表示，他之前為了錄製1月1日的特別節目搭機前往能登半島，不過從抵達羽田機場開始，就感覺到氣氛不太對勁，而且還看到許多安保人員，猜測應該是有特別的人物出現。

木村拓哉說，他和明石家秋刀魚登機後，看到稍早的安保人員上機，接著出現竟然是首相高市早苗，隨後有人走到自己身邊說，「首相想跟您打聲招呼，請問現在方便嗎？」由於木村拓哉當時戴著口罩、坐在走道側，且同行的明石家秋刀魚也是演藝圈前輩，因此認為對方是在詢問明石家秋刀魚的意見，「沒想到，之後首相真的來了」。

高市早苗很親切地說，她和明石家秋刀魚都出身自奈良，而看到首相的木村拓哉急忙拉下口罩致意，沒想到高市說道，「是木村拓哉啊！這就像一場夢！」然後結束問候，並回到自己的座位上。

不過，最令木村拓哉印象最深刻的是，準備下機的時候，首相又在他們旁邊停了一下，說了句「那我就先告辭了。」木村拓哉原本只是準備回一句「辛苦了」，沒想到對方突然轉過頭來說「您的第一本寫真集，我一直視為珍寶。」說完便下了飛機，讓木村拓哉忍不住驚呼「真的假的！？」

眾所周知高市有副好歌喉，是阪神虎球迷，還曾擔任重金屬樂團鼓手，沒想到她與木村的巧遇，讓「小粉絲」身分曝光，也讓木村真的受寵若驚。