我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刷卡網購名錶佯稱未收貨 維州男詐百萬判刑

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

獵魔女團原唱EJAE放下偶像夢想 轉型創作配音紅遍全球

中央社洛杉磯11日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Netflix動畫「Kpop獵魔女團」憑金曲Golden獲頒金球獎最佳原創歌曲，原唱EJAE成為首位奪得該獎項的韓裔美國人。歐新社
Netflix動畫「Kpop獵魔女團」憑金曲Golden獲頒金球獎最佳原創歌曲，原唱EJAE成為首位奪得該獎項的韓裔美國人。歐新社

Netflix動畫「Kpop獵魔女團」憑金曲Golden獲頒金球獎最佳原創歌曲，原唱EJAE成為首位奪得該獎項的韓裔美國人，從偶像練習生轉型為音樂創作者到為人氣動畫獻聲，她一路走來堅韌不拔、默默付出並終獲肯定。

「國際財經日報」（International Business Times）報導，現年34歲的EJAE於1991年12月在韓國出生，在美國長大的她為追求成為Kpop偶像的夢想而返回首爾，就讀國際學校期間，她一邊讀書一邊接受嚴格訓練，等待遲遲未到的出道之日。

根據韓國大報「朝鮮日報」，EJAE自2003年起在Kpop巨擘SM娛樂公司（SM Entertainment）旗下擔任練習生長達12年。

EJAE的路途充滿坎坷，朝鮮日報報導，她曾多次面臨出道機會落空，到了她23歲時，加入女團的機會似乎更為渺茫。

韓國女團Red Velvet於2014年出道時，EJAE已在SM娛樂公司受訓逾10年；這間公司直到2020年才推出下個女團aespa，當時EJAE已29歲。眼見短期內出道無望，她於2014年至2015年間結束練習生生涯。

或許是回憶起這段時光，EJAE11日晚在金球獎發表得獎感言時含淚表示：「我還是個小女孩時，為了實現成為Kpop偶像的夢想努力不懈10年，但最後遭到拒絕，當時我感到非常失望，覺得是自己的聲音不夠好。」

但她離開偶像之路的決定不是放棄，而是轉換方向。

EJAE將重心轉向創作，為SM娛樂公司旗下藝人及其他Kpop天團寫歌。儘管她曾渴望站上舞台，她也在幕後找到定位，透過譜寫詞曲形塑這個她夢想加入的產業；她的作品也反映自己長年受訓與精進下所累積的深厚實力和經驗。

10年後，命運以意想不到的方式實現她的夢想。EJAE受邀為Kpop獵魔女團寫歌，並擔任主角魯米（Rumi）的歌唱配音。由於參與這部融合流行樂和奇幻故事的動畫電影，儘管不是偶像，她卻以創作歌手身分走向全球觀眾。

國際財經日報指出，EJAE曾在受訪時坦言，沒想到會有人想聽她唱歌；有粉絲認為，早年在演藝產業受挫影響了她的想法。所幸為Kpop獵魔女團獻聲，不只是EJAE的職涯里程碑，更讓她重拾身為歌手的自信，並以全新角度肯定她的才華。

Kpop獵魔女團11日晚不僅勇奪金球獎最佳動畫片，也憑Golden榮獲最佳原創歌曲，身為作曲暨原唱的EJAE領獎時落淚說道：「我想把這個獎獻給每一位曾經被拒絕的人。拒絕不是終點，而是轉向。發光，永遠不嫌晚。」

EJAE的故事證明，她漫長的訓練生歲月並非失敗，而是奠定基礎的養分。她現在已非追求認可的訓練生，而是能主導自身創作的音樂人，那曾因自我懷疑而壓抑的歌聲，如今已響遍全球。

金球獎 韓裔

上一則

長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

延伸閱讀

「Kpop獵魔女團」奪金球獎最佳歌曲 原唱淚崩：被拒絕非終點

「Kpop獵魔女團」奪金球獎最佳歌曲 原唱淚崩：被拒絕非終點
金球獎嬌點╱Lisa黑絲透視裝、小珍妮佛薄紗 成紅毯雙辣

金球獎嬌點╱Lisa黑絲透視裝、小珍妮佛薄紗 成紅毯雙辣
金球獎╱「一戰再戰」贏得最佳導演 安德森點名感謝德盧卡

金球獎╱「一戰再戰」贏得最佳導演 安德森點名感謝德盧卡
金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」
「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光