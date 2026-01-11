金球獎今登場「一戰再戰」9項提名成奪獎大熱門

李奧納多狄卡皮歐主演的「一戰再戰」獲金球獎9項提名。（美聯社）

好萊塢大咖影星今天(11日)將齊聚金球獎 紅毯，而政治色彩濃厚的電影「一戰再戰」（One Battle After Another）極具冠軍相，是今年頒獎季的頭號強敵。

法新社報導，「一戰再戰」憑藉9項提名，被普遍看好幾乎篤定奪下音樂或喜劇類最佳影片獎。

美國娛樂新聞網站Deadline獎項專欄作家暨首席影評人韓蒙德（Pete Hammond）在奧斯卡獎 揭曉前兩個月向法新社表示：「我們在該片中看見了橫掃獎項的實力，幾乎勢不可擋。」

這部由保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）執導的荒誕喜劇，由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）飾演的革命家和雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）飾演的青少女女兒為主軸。全片節奏輕快，充斥暴力左翼激進分子、移民搜捕以及白人至上 主義者等元素。

在美國社會嚴重分裂之際，許多影評與專家都盛讚這部電影精準捕捉了當下的時代脈動。

李奧納多狄卡皮歐將角逐音樂喜劇類最佳男主角，金球獎常被視為奧斯卡風向球，但偶爾也會出現出人意料的結果。他面臨的對手包括主演「橫衝直闖」（Marty Supreme）的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet），片中他飾演1名野心勃勃的1950年代桌球選手。

韓蒙德說：「李奧納多狄卡皮歐能在金球獎封帝，將對他大有助益。這是在奧斯卡登場前，壓制提摩西夏勒梅氣勢的理想時機。」

堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）在片中飾演強悍、且絲毫不妥協左派革命家，若她能奪下最佳女配角獎，將助長「一戰再戰」橫掃獎項的氣燄。

然而，她仍須面對其他勁敵，包括在「凶器」（Weapons）中挑戰瘋狂反派角色的艾美麥蒂根（Amy Madigan），以及在賣座大片「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）中以「好女巫」葛琳達（Glinda）一角入圍的亞莉安娜（Ariana Grande）。