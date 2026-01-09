曹西平靈堂曝光 「一片大紅大紫」超有他的風格

我的頻道

記者李姿瑩／即時報導
曹西平靈堂設計結合他生前作品與風格。圖／冬瓜行旅提供
曹西平靈堂設計結合他生前作品與風格。圖／冬瓜行旅提供

曹西平驟然離世，乾兒子將其後事交由專業葬儀社「冬瓜行旅」處理。9日靈堂內部擺設曝光，包括告別式安排一併拍板定案，靈堂內部遺照選用多張曹西平生前的帥照輪播，同步展示他的秀服，放眼望去一片大紅大紫，相當具有曹西平的風格。

治喪小組表示，曹西平靈堂整體設計以曹西平歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。「曹大哥一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠。為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉 等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量」。

靈堂地址：將設置於冬瓜行旅板橋會館 （新北市板橋區長江路一段11號6樓），1月10日起至26日，於下午14:00 – 17:00開放弔唁，懇辭花籃與奠儀。

曹西平追思會則定於1月27日在臺北市懷愛館（景行樓）景明廳，屆時將在10:30送曹西平走完最後一程。

曹西平治喪小組強調：「我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。」

