42歲陳妍希離婚後狀態「大回春」旗袍美照辣出新高度

記者廖福生／即時報導
離婚後重新出發的陳妍希，展現全新階段的魅力。圖／摘自小紅書
女演員陳妍希於2025年2月對外證實，與中國演員陳曉正式結束長達9年的婚姻，宣告重返單身身分。告別婚姻生活後，她將生活與事業重心重新聚焦於表演工作，近期憑藉主演陸劇「狙擊蝴蝶」再度引發關注，不僅戲劇討論度持續升溫，整體狀態也被外界形容為明顯回到顛峰期，人氣再創新高。

目前仍以中國市場為主要發展重心的陳妍希，時常透過微博分享工作進度與日常片段。7日，她釋出一組新春主題形象照，畫面一公開便迅速引起粉絲熱議。照片中，她站立於中式屏風前，背景以柔和暖色鋪陳，並以梅花元素點綴，營造濃厚的東方古典韻味。

造型方面，陳妍希身著米白色立體刺繡馬甲剪裁上衣，精緻花紋沿著胸前線條鋪陳，突顯纖細比例；下身搭配酒紅色絲絨長裙，高衩設計巧妙展現修長腿部線條，腳踩細帶高跟鞋，整體造型在端莊與性感之間取得平衡。她將長髮編成側邊低辮，並以簡約耳飾點綴，展現清雅氣質中帶有成熟韻味。

她同時在貼文中寫下祝賀文字：「今日份蠟梅，祝大家新春快樂，策馬新生～」。貼文上線後短時間內即累積超過3.9萬人按讚，留言區湧入大批粉絲盛讚，對她的外貌與精神狀態給予高度評價。

離婚後重新出發的陳妍希，正以穩定作品與自信風采展現全新階段的魅力，也讓外界看見她人生新篇章的更多可能性。

陳妍希身材曲線仍維持的相當完美。圖／摘自小紅書
