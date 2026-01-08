王鶴棣演唱會邀趙露思… 「棣欣引力」CP粉氣炸 掀大規模脫粉

趙露思將擔任王鶴棣演唱會的嘉賓。(取材自微博)

演出「蒼蘭訣」、「以愛為營」、「大奉打更人」暴紅的大陸男星王鶴棣 ，將於1月17日舉辦「D.PARTY演唱會」。日前，工作室大動作宣布邀請趙露思 擔任嘉賓之一，雙頂流合體引發沸騰之餘，卻引得一向被視為「趙露思勁敵」的虞書欣 粉絲不悅，更讓當年「棣欣引力」CP粉心碎，掀起脫粉潮。

王鶴棣、虞書欣2021年合作「蒼蘭訣」吸粉不少，兩人並被封為「棣欣引力」CP，粉絲們不時喊話希望兩人二搭。而趙露思與虞書欣粉絲長期存在競爭關係，被CP粉視為「水火不易」。

隨著王鶴棣宣布趙露思擔任演唱會嘉賓，不少粉絲在微博超話紛紛直呼「蒼蘭訣濾鏡碎滿地」，並宣布「三年付出終成笑話」，紛紛脫粉，還有人說，此舉是「背刺虞書欣」標誌性行為。「棣欣引力BE」相關話題登熱搜。

其實，王鶴棣和虞書欣雖然在「蒼蘭訣」中互動甜蜜，但據圈內人士爆料，兩人私底下並不和，甚至還明爭暗鬥。先前兩人同場出席「微博之夜」和「微博視界大會」被發現全程零交流，當時就被不少網友認為「棣欣引力」已經玩完。

反觀王鶴棣與趙露思，兩人私下相識多年，雖未合作過電視劇，但同為四川籍的他們，曾一同拍過可樂廣告、上過綜藝「你好星期六」，互動良好。據悉，演唱會上兩人將上演抒情對唱，主打「甜妹嗓音+拽哥氣場」反差碰撞。