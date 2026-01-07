「400億小公主」虞書欣旺夫體質 男星盛讚：小拇指都會演

我的頻道

記者陳慧貞／即時報導
何與在「雙軌」中將角色「破碎感」發揮到極致。圖／龍華電視提供
何與在「雙軌」中將角色「破碎感」發揮到極致。圖／龍華電視提供

陸劇女神虞書欣家境優渥，以往有「400億小公主」封號，還被視為有「旺夫體質」，合作過的男星個個人氣飆漲，如「蒼蘭訣」的王鶴棣、「永夜星河」的丁禹兮等，事業再攀高峰，此次她攜手新生代男星何與出演禁忌愛戀劇「雙軌」，劇情設定更被觀眾戲稱為「童養婿」，掀起高度討論。

「雙軌」劇中，何與、虞書欣飾演一對沒有血緣關係的兄妹，因父母離異而分開，多年後再度重逢，情感悄然變質。兩人確認關係後，礙於父母並不知情，私下的吻戲與曖昧互動宛如偷嚐禁果，讓觀眾心跳加速。更具話題性的是，前段戀情僅維持短短一週，第二次重逢時還被姜暮調侃是「一個禮拜的前男友」，甜中帶刺。劇中透過雨中牽手等細節，放大曖昧拉扯的情緒層次，何與更盛讚虞書欣「連小拇指都很會演戲」，細膩肢體語言讓情感更加立體。

為貼近角色，何與為戲健身，將體脂肪控制在 8%，並學習賽車、前往修車廠觀摩，劇中的拳擊戲則是他原本就具備的專長。靳朝對姜暮無微不至的照顧，也讓他被觀眾封為「爹系男友」。虞書欣敬業瘦身 8 公斤，在劇中展現亮眼身材曲線，大方露背、造型百變，幾乎每集都換上精緻吸睛的服裝，為角色魅力再添亮點。

除了是片場公認的「開心果」，虞書欣私下也相當貼心。因何與怕熱，拍攝時常需電風扇降溫、擦汗，每當導演喊卡，她總是第一時間上前幫忙，還笑說：「有誰的手速可以比我快？」甚至在鏡頭拍不到的地方，默默替對方拿著電風扇，細節中盡顯照顧與默契。

何與（左）在「雙軌」劇中對虞書欣無微不至的照顧，被稱為「爹系男友」。圖／龍華電視...
何與（左）在「雙軌」劇中對虞書欣無微不至的照顧，被稱為「爹系男友」。圖／龍華電視提供
虞書欣（左）與新生代演員何與搭檔演出「雙軌」。圖／龍華電視提供
虞書欣（左）與新生代演員何與搭檔演出「雙軌」。圖／龍華電視提供
虞書欣在「雙軌」劇中唱「月亮代表我的心」。圖／龍華電視提供
虞書欣在「雙軌」劇中唱「月亮代表我的心」。圖／龍華電視提供

