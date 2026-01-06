好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

改編自真實故事的電影「悠唱藍調」，由休傑克曼、凱特 哈德森攜手主演，描繪一對在人生低谷中掙扎的音樂家夫妻檔，組成一支充滿歡樂能量的「尼爾戴門致敬樂團」，用音樂重新找回愛情與夢想，證明追夢與相愛，永遠不嫌晚。

片中凱特哈德森飾演的女主角「克萊兒」，個性奔放、情感濃烈，在舞台上魅力四射，卻也藏著脆弱與陰影。她形容這個角色：「有些人不會讓境遇決定自己怎麼生活，他們依舊熱情、相信一切會變好，克萊兒就是這樣的人。但她也有低谷，會陷入情緒的黑暗面。」當一場突如其來的意外重創人生，原本充滿希望的雙人組合瞬間瓦解，克萊兒內心的陰影也逐漸浮現。

導演克雷格布魯爾坦言，這是一個必須同時駕馭光明與黑暗的角色，演員不僅要能唱歌，還要讓觀眾相信她是真實存在的母親，在追逐夢想的同時，仍為孩子準備午餐、接送上下學。他透露，當年在「CBS新聞週日早晨」看到凱特哈德森受訪，對方直言「我不想再等戲約，我要去唱歌了」，那一刻他立刻認定：「克萊兒就是她。」

凱特哈德森回憶，第一次讀到劇本時忍不住落淚，故事深深打動她。她感性表示，現在已很少看到這樣以人生、音樂與情感為核心的電影，能夠在多年後與老朋友克雷格布魯爾合作，讓她格外珍惜，也覺得一切都是最好的時機。

休傑克曼同樣對搭檔讚不絕口，直呼凱特哈德森的演出「完全超出想像」，不只在片場帶來歡樂，更讓角色充滿生命力，「她塑造的克萊兒，真的能融化你的心。」

「悠唱藍調」故事描述，休傑克曼飾演的麥克是一名靠巡迴酒吧演出維生的三流音樂人，白天修車、夜晚唱歌，過去更背負戰爭創傷與酗酒陰影。當他遇見在舞台上演唱珮西克萊恩歌曲的克萊兒，兩人因音樂產生深刻共鳴，一段在舞台前後交織的愛情故事，也隨之展開。