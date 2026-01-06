古力娜札糗了…宣傳念錯劇名成「玉米排骨」他假摔裝病

我的頻道

記者陳慧貞／即時報導
古力娜札口誤念錯劇名成「玉米排骨」。圖／Disney+提供
古力娜札口誤念錯劇名成「玉米排骨」。圖／Disney+提供

由古力娜札、侯明昊主演，「延禧攻略」總製作人于正打造的Disney+ 古裝大戲「玉茗茶骨」，劇情進入高潮，因角色被封「最帥綠茶」的侯明昊，戲裡不僅多次假摔、裝病，並在船上向古力娜札公開告白「想娶妳為妻」，而後2人同床共眠，疑似要開始「同居」，被網友笑稱「綠茶男」這回真的遇到了勁敵。

侯明昊身為顏值、演技皆有高水準的新一代男神，自從演出「玉茗茶骨」之後更是戲約不斷。該劇最新劇情中，為了查明被陷害真相，侯明昊只能倚賴唯一能信任的榮善寶（古力娜札 飾演），原本只是假意勾引，沒想到兩人卻持續滋長情愫，雙方展開一連串諜對諜的浪漫愛戀旅程。

古力娜札忙為戲宣傳，日前在直播活動上呼籲粉絲們一定要看「玉茗茶骨」，結果自己重複唸劇名後，竟然念錯成為「玉米排骨」成為網路迷因哏，近日她積極跑活動時再度自嘲，並在昨（5）日的活動「玉茗茶骨榮府茶花會」上再提此事，因為拍戲未能到場的侯明昊除了錄影片向粉絲問好，先是隔空告白「寶兒會照顧大家的」，而後主動再跟粉絲呼籲要吃「玉米排骨」，笑翻所有網友。

「玉茗茶骨」於Disney+熱播中，還有楊洋新劇「雨霖鈴」、騰訊預約破百萬陸劇「慕胥辭」、白鹿復仇爽劇「莫離」等華語戲劇，也將於2026年陸續在Disney+ 登場。

古力娜扎(左)、侯明昊主演「玉茗茶骨」，攜手展開一連串諜對諜的浪漫愛戀旅程。圖／...
古力娜扎(左)、侯明昊主演「玉茗茶骨」，攜手展開一連串諜對諜的浪漫愛戀旅程。圖／Disney+提供
新生代男神侯明昊自招劇中扮「綠茶男」。圖／Disney+提供
新生代男神侯明昊自招劇中扮「綠茶男」。圖／Disney+提供

