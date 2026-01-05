陳妍希離婚陳曉改愛小19歲男星 新戲爆紅1句話疑暗酸前夫

陳妍希（右）、周柯宇為新戲「狙擊蝴蝶」受訪，一番話引發揣測。圖／摘自微博

42歲陳妍希 與陳曉 去年2月宣布離婚，結束近9年婚姻關係，恢復單身的兩人一舉一動都受矚目，陳妍希近期也因新戲「狙擊蝴蝶」大熱，提到劇中「姐弟戀」情節，她的一番話也被外界解讀為疑似暗酸前夫陳曉。

陳妍希與小5歲陳曉因合作「神鵰俠侶」結緣，兩人拍攝過程其實沒來電，直到戲殺青後1年，在宣傳期間擦出火花，2016年步入婚姻。陳妍希曾在節目中回憶，初識陳曉時，對方年僅26歲，而自己已31歲，當時對陳曉的第一印象是「像個大男孩，沒定性」，為戲宣傳期間，雙方再度碰面，陳曉一句「我覺得妳很像我老婆」，同時展開熱烈追求，感情逐漸升溫。

陳妍希也曾感嘆婚前婚後生活落差大，提及婚前陳曉相當浪漫，會為了她生日偷偷跑到劇組探班，甚至在房間鋪滿玫瑰花瓣，但婚後「再也沒收過生日禮物」，所有儀式感全數消失。