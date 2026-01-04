中劇男神賣慘封「男版魏瓔珞」 魅誘古力娜扎主動爬床

侯明昊（左）與古力娜扎在「玉茗茶骨」劇中愛情逐漸發芽。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

侯明昊、古力娜扎主演的古裝權謀愛情劇「玉茗茶骨」開播後話題不斷，劇情融合女尊雄競結構與密集反轉節奏，迅速引爆討論。其中，侯明昊飾演的角色因「男版魏瓔珞」式的能屈能伸與反差人設，被觀眾視為全劇最大亮點，他從狀元郎跌落成馬夫，再走入招贅修羅場步步翻盤，高端綠茶加上美強慘設定，被形容為「男版魏瓔珞」，劇情既虐又酥。

「玉茗茶骨」由「延禧攻略」總製作人于正打造，以茶道、宅鬥與探案為主軸，侯明昊飾演的男主角「陸江來」，本是前途無量的年輕狀元，卻因追查案件被捲入一樁殺妻舊案，遭人設局陷害，瞬間從官場新星淪為被追殺的對象。他坦言角色前後反差大，在看過劇本後馬上就答應演出，「印象最深刻的一場戲是陸江來重新找回身分後，在公堂上第一次拍響驚堂木那一瞬間，演出時我自己也渾身起雞皮疙瘩」。

劇中，侯明昊、古力娜扎從互相利用、彼此試探，到一次次對峙後逐漸動心。一場女方提出過夜要求的床戲，侯明昊全程嘴角壓不住，古力娜扎則笑說：「要來非禮你了！」隨後在床上躺好，還加碼提議要自己把鞋子踢掉，主動親密程度連導演都邊拍邊害羞，忍不住笑古力娜扎：「妳也太主動了吧！」

扮演茶王之女、榮府繼承人「榮善寶」的古力娜扎透露，剛開始摸索角色時壓力很大，但于正會不時傳訊息告訴她哪些地方表現得好，不斷鼓勵她，讓她逐漸建立自信。她也因角色台詞多，甚至有一段長達3頁的台詞，需一字不漏一次完整表演，每次看到于正發來的片段影片，她第一個念頭常是「得趕快再背台詞了」。