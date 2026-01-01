我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華女大學開始存退休金 24歲已達六位數

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為這辦會員

鄧超跨年表演認「未發揮最好」發文道歉…愛妻孫儷「一句話」被讚真甜

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫儷沒提鄧超的舞台表現，只叮囑他「保護膝蓋」。(取材自微博)
孫儷沒提鄧超的舞台表現，只叮囑他「保護膝蓋」。(取材自微博)

大陸女星孫儷憑藉「後宮甄嬛傳」穩坐清宮劇「娘娘」寶座，演技備受肯定。現實生活中，孫儷與男星鄧超結婚15年，感情甜蜜，兩人並不時在社交平台分享日常，創造不少話題。近日，鄧超參加湖南衛視跨年晚會，連唱3首快歌，持續7分鐘高強度唱跳。但他事後發文認「發揮未達預期」致歉，孫儷則留言叮囑他「保護膝蓋」，甜蜜互動衝上熱搜。

湖南衛視跨年晚會上，鄧超以吊威亞(鋼絲)從天而降的方式開場，全開麥連唱「超級英雄」、「餓狼傳說」、「音浪」三首快歌，持續7分鐘高強度唱跳。表演中並穿插繞場奔跑、MJ太空步等動作，氣息穩定無破音，被網友調侃「地心引力抓不住鄧超」。更令人意外的是，鄧超9月曾左腳踝韌帶撕裂。

鄧超線上精采表演，自己卻不甚滿意，事後發文道歉「剛剛沒有發揮到最好，還得再練練，我的演唱會又得推遲了」。

看到鄧超的PO文，孫儷未評價舞台效果，而是聚焦他的健康細節，隔空留言叮囑「好好吃飯，均衡飲食，保護膝蓋，演唱會指日可待」。夫妻倆的互動觸動不少網友的心，不少人表示，「你在意發揮好不好，愛你的人只在乎你膝蓋痛不痛」、「真夫妻就是甜」、「沒有刻意秀恩愛，卻在細碎互動裡」、「看見愛情的真面貌」。

鄧超參加跨年晚會，連唱3首快歌，持續7分鐘高強度唱跳。(取材自微博)
鄧超參加跨年晚會，連唱3首快歌，持續7分鐘高強度唱跳。(取材自微博)

鄧超 孫儷 跨年

上一則

「甜茶」翹臀全露…提摩西夏勒梅拒用替身 不藏私大放送

下一則

劈頭就罵導演笨 喜劇演員吉維蔡斯紀錄片揭嗆辣本性

延伸閱讀

各大衛視跨年晚會盤點：唱將、跨界混搭、城市IP特色

各大衛視跨年晚會盤點：唱將、跨界混搭、城市IP特色
跨年夜直播下跪求婚 李川在上億人面前弄哭她

跨年夜直播下跪求婚 李川在上億人面前弄哭她
蘇有朋摟著「他」被炎上 一張合照意外牽扯上「于朦朧案」

蘇有朋摟著「他」被炎上 一張合照意外牽扯上「于朦朧案」
蘇有朋摟范世錡照捲于朦朧命案 網怒：出賣靈魂

蘇有朋摟范世錡照捲于朦朧命案 網怒：出賣靈魂

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00

超人氣

更多 >
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境