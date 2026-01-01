「甜茶」翹臀全露…提摩西夏勒梅拒用替身 不藏私大放送

我的頻道

記者陳穎／即時報導
提摩西查勒梅演出「橫衝直闖」拒絕用替身。（美聯社）
提摩西查勒梅演出「橫衝直闖」拒絕用替身。（美聯社）

由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的 A24 年度鉅獻「橫衝直闖（Marty Supreme），自聖誕節上映以來票房口碑持續狂飆，對於提摩西突破以往的演出，影評及影迷們紛紛大讚直言他值得一座小金人。

近日美媒「綜藝報」揭露了一段驚人的幕後祕辛，為了追求極致的真實感，提摩西在拍攝一場羞辱懲罰戲時，竟堅持「真實屁屁」上場，敬業程度令全場驚呆。

凱文奧利里在接受專訪時透露，拍攝該場戲時，劇組原本已準備好「屁股替身」來完成這段他對提摩西進行懲罰的橋段。然而，提摩西當場拒絕使用替身，堅持以自己的屁股親自上陣完成拍攝。奧利里轉述，提摩西不希望「這影史留名的場景是別人的屁股」，因此決定由本人實際演出該場戲，顯見提摩西不僅對電影也對自己的屁股有十足的信心。

原先的拍攝計畫，奧利里只需使用道具桌球拍，用以降低實際拍打的力道，但沒想到第一下揮擊後，道具立刻損壞，迫使拍攝改用真正的桌球拍進行。奧利里表示，這場戲的拍攝過程極為漫長，在導演賈許沙夫戴的高標準要求下，前後拍攝約40個版本，一直持續到凌晨4點才完成。奧利里回憶，沙夫戴不斷要求他「揮得更用力」，讓這場象徵馬提角色關鍵羞辱與轉折的戲碼，呈現出高度真實且極具衝擊力的效果。

除此之外，提摩西為了電影練習了桌球長達六年，甚至在拍攝「沙丘」期間，將桌球桌搬進沙漠裡，而在拍攝「旺卡」的空檔，則是與歐帕倫普人玩起桌球，在「法蘭西特派週報」上映時在坎城影展期間，隨身攜帶桌球桌與朋友在夕陽下練習桌球。如此努力不懈地練習，提摩西不但不喊苦，甚至還樂在其中，他表示：「能參與這些自己真正熱愛的事物，真是太棒了！」。

「橫衝直闖」不僅展現了精彩絕倫的桌球博弈，更深入刻劃了1950年代紐約的混亂與華麗。本片上映後在爛番茄依然維持 94% 的高分評價，並強勢問鼎金球獎最佳影片、最佳男主角與最佳劇本三項大獎。電影「橫衝直闖」在台上映中。

聖誕節 金球獎 坎城影展

