每年創造5.5兆韓元效益…睽違3年9個月 BTS官宣3月回歸

中央社首爾1日綜合外電報導
BTS去年全員退伍。(美聯社)
BTS去年全員退伍。(美聯社)

南韓天團防彈少年團（BTS）今天宣布將在今年3月正式回歸歌壇，先推出全新專輯，接著啟動世界巡迴演唱會。

法新社報導，防彈少年團2022年對外宣布將暫停團體活動，所有成員在休團期間陸續服完兵役。南韓男性只要身心狀況符合服役標準，原則上都必須服兵役。

防彈少年團7名成員去年已全數退伍，預計將在2026年春季回歸歌壇。

他們今天證實，將於3月20日發行新專輯，隨後將展開巡演。

防彈少年團最初是透過親筆信，向始終陪伴左右的粉絲表達感謝之意，並透露新專輯發行的確切日期，BTS所屬經紀公司Big Hit Music隨後也證實了這項消息。

防彈少年團隊長RM（金南俊）在信中寫道：「我比任何人都更加殷切期盼這一天。」

目前沒有更多關於新專輯或巡演的細節。

這將是防彈少年團自2022年6月推出精選輯Proof以來，時隔3年9個月以完整陣容發行新專輯。Proof是南韓2022年最暢銷專輯之一。

根據南韓文化觀光研究院（KCTI）統計，在成員服役前，防彈少年團每年為南韓創造超過5.5兆韓元（約38.17億美元）的經濟效益，大約相當於南韓國內生產毛額（GDP）的0.2%。

近年來，防彈少年團紅遍全球，在各地擁有無數忠實粉絲。

他們不僅締造Spotify串流次數最多團體紀錄，還成為首個同時登上美國告示牌200專輯排行榜（Billboard 200）榜首與美國告示牌百大單曲排行榜（Billboard Hot 100）冠軍的K-pop團體。

