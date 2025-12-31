蔡依林跨年夜美翻 3公尺七彩裙騎飛馬闖入觀眾區

我的頻道

記者梅衍儂／即時報導
蔡依林穿著3公尺長裙騎著飛馬登場。圖／凌時差提供
愉悅之母蔡依林，既為母，是孕育，是塑造，是邀請觀眾參與成為一部分，她乘著飛馬降生在舞台，隨著萬獸繞行全場，4萬人被她捲入這場慾望試煉，「Call Me Ｍommy！」一聲令下，蔡依林領頭，馴服大巨蛋。

Jolin的大巨蛋愉悅樂園第二日在跨年夜登場，曾經她是拚命寫下傳奇的「地才」，如今從被觀者到成為愉悅的創造主宰者，這次「PLEASURE」演唱會的歡愉宇宙中，Jolin穿長達3公尺的七彩長裙，跨上彩翼飛馬尋真愛，主舞台的綠丘像是繽紛夢境，「腦公」音樂一響，綠丘長出雙手和頭部變成綠巨人，怪誕又浪漫。

唱完「Fish Love」，她和滿場觀眾招呼：「哈囉，去年的時候有沒有想過2025最後一天會跟我見面啊？ 好久沒有在跨年夜跟大家見面，時隔已經6、7年了吧！已經過了滿久時間。」台下反應熱烈，她笑說：「今天大家應該帶著非常高的能量進來這裡，因為明天放假對不對？」

她也提到舞台上的巨型「貪婪金豬」瘋狂噴錢，笑問觀眾剛才有沒有搶到很多錢（指道具）？我跟你講一個小秘密，就是拿到那個錢，許一個願望，把它放在私密的...存錢筒，明年再拿起來看寫什麼，看你會不會比去年的自己長智慧，或是少長一點肥肉，也許你會發現，你存了很多的愛給自己。」

唱到「倒帶」，她走下台，一邊拿著麥克風偶爾讓歌迷接唱，台下陷入瘋狂，全擠到柵欄處「趴竿」大唱，她一邊叮嚀著歌迷小心，一邊說：「你們太可愛了，不知道要尖叫還是要唱。」

7套華麗百變的造型也是全場吸睛焦點，不僅各有獨特主題，更展現出跨越時空的時尚張力；提及造型，Jolin坦承每次開唱最擔心的一件事，就是得用極快速度在每一個段落快速換裝，她表示：「因為每次造型都很複雜，所以最擔心的就是「換衣服」到定位的時間，不過這次團隊超厲害，在多次彩排下來，已經完全能跟上。」

為了呈現愉悅宇宙的核心敘事，Jolin親赴洛杉磯，3天內密集拍攝5支影片，許多場畫面需要長時間吊鋼索，一下翻轉一下又要定格，對核心肌群與身體控制都是極大挑戰。讓Jolin開心則是赤腳上陣拍攝，「赤腳站在攝影棚裡反而更能感受角色狀態，也更貼近『愉悅』回歸本能、釋放身心的精神核心。」向來不愛高跟鞋的她更表示：「以後演唱會可以都不要穿高跟鞋嗎？」

而昨晚，蔡依林的項鍊意外在演唱時忽然斷裂，她腳步未亂，眼神沒慌，順著節奏和兩名舞者交換眼色，隨後一位幫她撩起髮絲，一位為她重新勾上飾品，動靜之間，從容流暢。從事事完美到相信自己，即時反應也是愉悅的一部分，而非舞台的囚徒。

蔡依林像是尋愛的公主。圖／凌時差提供
蔡依林在綠丘上俏皮演唱「腦公」。圖／凌時差提供
蔡依林騎著飛馬繞場。圖／凌時差提供
蔡依林和舞者熱情互動，全場氣氛沸騰。圖／凌時差提供
