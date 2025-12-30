兄弟棄養剩他一人送終 曹西平當年為老父與手足對簿公堂

曹西平(左)與父親曹培芳。(本報系資料照)

家家有本難念的經！曹西平 當年因為兄弟棄養父親、財務糾葛而對簿公堂，鬧得沸沸揚揚。眷村出生的曹西平，爸爸是醫生，在母親過世後，家中四名兄弟竟陸續失聯，不僅未返家照顧年邁父親，也拒絕分擔家中沉重的房貸壓力，只剩他獨自扛起照顧老父與經濟重擔。

當年，曹西平為照顧老父、撐起家計，被迫淡出演藝圈，回到台中擺攤賣可麗餅還債，長期高壓生活導致暴肥、圓形禿與憂鬱症 纏身。期間他曾帶著父親遠赴美國與中國尋求兄弟協助，卻屢遭拒絕，甚至被要求「把爸爸帶回台灣」，讓他心寒不已。最終父親過世時，其餘兄弟無一返家奔喪，只留下他獨自送父親最後一程，也讓多年積壓的怨與痛徹底爆發。

正因長期棄養爭議與財務糾葛，曹西平最終選擇與兄弟對簿公堂。他強調，外界誤以為是爭奪遺產，實則父親早已無任何財產，訴訟重點在於兄長涉嫌侵占與背信，起因於早年曾委託母親轉交鉅額資金給二哥夫妻投資海外不動產，後續卻未拿回分紅與本金，才依法提告。儘管案件最終不起訴，他仍直言，金錢之外，更難以釋懷的是兄弟在父親最需要時選擇缺席，這段兄弟血緣關係，也因此徹底畫下句點。