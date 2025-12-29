Danielle被踢出NewJeans下場超慘 天價違約金曝光

Danielle未來不再是NewJeans成員。（美聯社）

南韓 人氣女團NewJeans 與所屬公司ADOR的專屬合約糾紛即將以開除成員Danielle做結，等候許久的粉絲們對這個結果都感到相當衝擊。經紀公司ADOR更是不爽，直接在官方聲明中公布是Danielle的家人和前代表閔熙珍 從中作梗，要透過法律途徑維護權益。外界推測，Danielle恐面臨高達1080億韓元(約7500萬美元)的天價違約金。

ADOR放話表示，要正式向法院提交針對Danielle的違約金與損害賠償訴狀。雖然沒有公開違約金的數字，但他們除了將依照專屬合約中既定的公式計算，還要加上藝人違反合約後，對公司實際造成的經濟損失。

韓媒參考先前法界推估，NewJeans與ADOR全面解約，可能要面臨高達4500億至6200億韓元（3.14億-6.32億美元元）的違約金。因為成員們每人平均月收入為15億至20億韓元（100萬-140萬美元），而合約還有62個月到期，所以平均一人恐要賠償900億至1240億韓元（6300萬-8600萬美元）。

由於這個數字曾在ADOR前代表閔熙珍和公司內部董事的KakaoTalk對話中提到過，並且出現在閔熙珍對HYBE提起的「表決權行使禁止假處分」訴訟中，代表極具參考價值。

如今Danielle獨自一人遭公司ADOR開除，根據ADOR在2024年的預計總營收為1111億韓元(約7700萬美元)，還有剩餘合約54個月沒走完，套用公式計算後，Danielle理論賠償數字可能為1080億韓元。但法院會如何判定則是另外一回事，只能說未來Danielle的單飛之路勢必困難重重。