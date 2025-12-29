我的頻道

WSJ：中國欲突破第一島鏈封鎖 台灣命運與美日交織

烏克蘭盼美國承諾安全擔保50年 川普只願提供15年

歌王林俊傑出道22年首認愛 女友七七搭上媽媽肩浮上檯面

記者許晉榮／即時報導
林俊傑（右二）借著幫媽媽慶生，公開認愛女友七七。圖／摘自IG
林俊傑（右二）借著幫媽媽慶生，公開認愛女友七七。圖／摘自IG

44 歲金曲歌王JJ林俊傑今年初曾被傳感情疑似有新進展，對象還是年紀小他 20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa）。兩人先前多次被拍到私下同遊，甚至也在洛杉磯被目擊穿著情侶裝並肩現身街頭，當時面對傳聞，JJ僅透過經紀公司回應「目前重心仍放在音樂創作」，未正面承認。未料在2025年倒數階段，今（29）日他突然在社群平台公開放閃，正式認愛女友七七，消息一出立刻掀炸開全網，歌迷也紛紛湧入留言獻上祝福。

事實上，自今年年初起，就有網友多次捕捉到JJ與一名長髮女子低調出遊的畫面，該名女子隨後被起底，正是擁有高人氣的廣東女網紅七七。JJ更罕見在社群分享與女友一同替母親慶生合照，被外界視為間接證實戀情。照片中，七七親暱地將手搭在林媽媽身上，互動自然，也顯示她已融入林家生活，關係發展相當穩定。這一幕也被視為林俊傑出道 22 年來，首度公開地分享自己私人的感情生活。

他在ＩＧ借著幫媽媽慶生，間接認愛：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」而外界也猜測兩人是否已朝人生下一階段邁進，似乎也是不遠矣。

