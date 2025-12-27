為十年之約跨刀「逍遙」 趙麗穎9個字盡顯俠女氣魄

趙麗穎客串出演「逍遙」中的反派。(取材自微博)

電視劇「逍遙」26日官宣趙麗穎 特別友情出演「碎夢仙君」一角，引發外界關注。導演表示，這次合作是緣自於10年前的一個約定，趙麗穎也在微博 上寫下「約已赴，夢未碎，情義在」9字，瞬間點燃了全網對內娛真友情的讚賞。

綜合媒體報導，對於這次的合作，導演徐紀周表示，這源於十年前兩人合作「胭脂」時的一個約定。此次執導「逍遙」是徐紀周第一次拍古裝，他自認這方面經驗比較少，趙麗穎「二話不說」便前來相助。她主動調整檔期，配合劇組兩次延期開機，甚至化身導師，在現場分享古裝拍攝技巧。

十年相互支持的情誼，令徐紀周感嘆的說「所有最棒的人都是這樣」。

此次趙麗穎飾演的「碎夢仙君」玄璣，曾一心守護蒼生，卻慘遭背叛因而黑化。她一改往日或甜美或堅毅的路線，一句「我想讓三界記住疼」的狠勁，將反派氣勢展露無遺。這是趙麗穎時隔三年再演反派，冷艷造型與深沉演技，令不少粉絲留言「還沒播已經愛上碎夢仙君了」。而趙麗穎與譚松韻的「昆侖墟對決」更是被提前預測將進入年度名場面候選。

報導指出，隨著「趙麗穎客串」、「十年之約」掀起討論度後，網上也開始出現離譜傳言。

有傳言稱趙麗穎擔任監制、戲份達30分鐘，更有所謂「降薪三分之二友情價」的說法。對此，劇組火速澄清趙麗穎僅為「特別友情出演」，戲份集中全劇後段關鍵情節，總計約3分鐘。趙麗穎的薪酬細節更是從未公開。