古天樂、林峯合唱「尋秦記」主題曲 劇迷秒起雞皮疙瘩

記者廖福生／即時報導
林峯（左）、古天樂合作電影「尋秦記」。圖／華映娛樂提供
林峯（左）、古天樂合作電影「尋秦記」。圖／華映娛樂提供

由古天樂和林峯主演的電影「尋秦記」，兩人也重新詮釋主題曲「天命最高」，當年港劇版的主題曲是由古天樂演唱，隨著劇集大受觀迎，主題曲也是很多台灣影迷最熟悉的廣東歌曲之一，古天樂和林峯首次合唱，展現絕佳默契，錄音過程非常順利。

古天樂表示很多劇迷都告訴他一聽到主題曲前奏都會起「雞皮疙瘩」，他說：「歌名『天命最高』這四個字是一個使命，雖說這世界沒有最高境界，但我們都盡全力去做，像是拍電影版『尋秦記』一樣，過程中有很多困難，但都一一克服。」

林峯表示之前舉辦的演唱會，曾邀請古天樂當嘉賓，兩人就已合唱了主題曲「天命最高」，為錄音做暖身，「有了之前的經驗，錄音過程更順利了。」他表示當年的版本一開頭有一個馬叫聲，「那個聲音可說是大家的集體回憶，特別希望能保留下來。」古天樂表示贊同，「立刻加給大家回憶。」新版主題曲仍保留馬叫聲，向原版本致敬。

在港劇版中，古天樂扮演的項少龍最後娶了宣萱和郭羨妮兩大美女，大享齊人之福，在外還有一位紅粉知己騰麗名，電影版中三位女星再度合體，延續緣份。她們表示都收到古天樂親自邀請，二話不說全力配合演出，宣萱表示古天樂在現場身兼多職，要演出又要顧及拍攝大小事情，壓力很大，「他在現場很辛苦，我們不會去煩他。」

3人都很期待電影上映，笑說可以再拍一版，「讓感情戲多一點，安排古天樂迎娶騰麗名，三女共侍一夫的歡樂大結局！」而且預告一出，影迷都驚訝三人凍齡有術，容貌身材都和20多年前差不多，她們笑說很努力「保鮮」！宣萱大讚：「騰麗名是保持的最好啊！」

電影「尋秦記」劇情描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。

