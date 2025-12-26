鬼鬼傳訊息1個月都沒讀…炎亞綸認了「被排擠」友情翻船

吳映潔出席「嗨！營業中」第六季記者會。記者沈昱嘉／攝影

炎亞綸 先前在媒體上透露與吳映潔（鬼鬼）友情已逝，今（26）日他為新專輯「Ikigai」舉辦媒體見面會，秀出上月生日時鬼鬼傳給他「生日快樂」的訊息，但是他至今沒有讀，坦言和鬼鬼關係變調，甚至在兩人共同朋友圈裡，自己有被排擠的感覺。

炎亞綸和鬼鬼曾是相當親密的朋友，他還曾替鬼鬼打過排卵針，但鬼鬼生孩子後，他都還沒有看過小孩，炎亞綸說，跟鬼鬼約了好幾次，對方總說很忙沒約成，但隔幾天卻又會看到她和共同朋友相約，「確實有被排擠的感覺。」兩人進入「冷靜期」快一年。