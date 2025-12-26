鬼鬼傳訊息1個月都沒讀…炎亞綸認了「被排擠」友情翻船
炎亞綸先前在媒體上透露與吳映潔（鬼鬼）友情已逝，今（26）日他為新專輯「Ikigai」舉辦媒體見面會，秀出上月生日時鬼鬼傳給他「生日快樂」的訊息，但是他至今沒有讀，坦言和鬼鬼關係變調，甚至在兩人共同朋友圈裡，自己有被排擠的感覺。
炎亞綸和鬼鬼曾是相當親密的朋友，他還曾替鬼鬼打過排卵針，但鬼鬼生孩子後，他都還沒有看過小孩，炎亞綸說，跟鬼鬼約了好幾次，對方總說很忙沒約成，但隔幾天卻又會看到她和共同朋友相約，「確實有被排擠的感覺。」兩人進入「冷靜期」快一年。
到底兩人發生什麼事？炎亞綸說就像先前鬼鬼說的，彼此還是朋友，心裡仍有留個位子，他也感慨：「重心不在我身上。」上個月他生日，鬼鬼傳訊息祝他生日快樂，還附加了一堆愛心符號，但炎亞綸至今沒讀，「我在想說到底要不要讀，因為我上一封簡訊是說，我理解我們的狀況是這樣，那我們就先這樣吧！」他說自己是很容易有希望的人，若回了鬼鬼就會期待她會有什麼回應，萬一期待落空，自己會很受傷，炎亞綸表示目前還不知道要如何解決這個友情困境，直言：「強求不來。」
