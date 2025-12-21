是枝裕和新作 感動千萬人「驀然回首」真人版電影曝光

我的頻道

記者陳穎／即時報導
是枝裕和執導新作「驀然回首」由漫畫改拍。圖／車庫娛樂提供
是枝裕和執導新作「驀然回首」由漫畫改拍。圖／車庫娛樂提供

漫畫家藤本樹感動無數讀者的短篇作品「驀然回首」正式宣布改編為真人版電影，並由日本名導是枝裕和一手包辦導演、編劇與剪輯。官方今同步釋出首支30秒超特報前導預告，以及今年7月拍攝期間所錄製的是枝裕和導演感想影片，消息一出立刻引發影迷與漫畫迷熱烈關注。

影片來源：YouTube@GaragePlay 車庫娛樂

藤本樹近年憑藉「鏈鋸人」系列風靡全球，累積發行量突破3400萬冊，近期上映的劇場版「鏈鋸人 蕾潔篇」全球票房更突破270億日圓。「驀然回首」則是他於2021年在漫畫平台「少年Jump+」發表的短篇作品，當時甫上線首日瀏覽次數便突破250萬，不僅在日本引起巨大迴響，也於37個國家與地區出版，成為全球漫畫迷口中的經典之作。2024年推出的動畫電影版同樣成績亮眼，票房突破20.4億日圓，並在海外33個國家與地區上映，口碑與評價皆相當出色。

在今日舉辦的「JUMP FESTA 2026」活動中，官方首度公開真人電影「驀然回首」的前導預告與是枝裕和訪談影片。預告以描繪漫畫的手部動作與筆觸聲音作為開場，隨著音樂流轉，主角「藤野」與身穿日式棉袍的「京本」背影映入眼簾，畫面隨四季更迭推進，勾勒出原作中令人難忘的經典情感瞬間。本片依是枝裕和的堅持，全片以底片拍攝，並首次與攝影師上野千藏合作，將人物情感與自然四季細膩地定格在膠卷之中，展現獨特的影像質感。

音樂部分則邀請曾為日劇「大豆田永久子與三個前夫」、動畫「怪獸8號」等作品操刀配樂的音樂家坂東祐大負責，他也曾參與米津玄師、宇多田光歌曲相關影像製作。坂東祐大表示，希望透過音樂，與影像一同細緻編織出藤本樹筆下獨一無二的世界。真人版電影「驀然回首」預計於2026年在台上映。

