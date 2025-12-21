陳詩媛曝帶有遺傳聽損基因 肚中寶寶性別曝光了
奧運金牌選手王齊麟今和陳詩媛（十元）今在萬豪酒店席開60桌，兩人今年6月完成登記，並於10月對外分享懷孕喜訊，十元目前懷孕6個多月，婚禮中特別安排性別派對，最後答案揭曉，十元肚中寶寶是個男孩。
在晚宴開始前，兩人於下午依循傳統習俗完成迎娶與證婚儀式。王齊麟表示，雖然婚後生活已展開數月，也即將迎來新生命，但爸媽相當重視傳統，認為婚禮是人生重要的里程碑，希望能與所有親人好友一同見證彼此的承諾與幸福時刻。
另外此次婚禮喜餅特別選用「蒙恩聽障烘焙坊」，背後其實有著深具意義的原因，因為十元本身帶有聽損相關的遺傳基因，但所幸她為隱性基因。也正因如此，他們更加珍惜這份幸運，並希望透過實際行動，支持並關注聽障族群，將祝福分享給更多人。
現任運動部部長，同時也是和新郎王齊麟一起創下兩屆羽球男雙奧運金牌紀錄的前搭檔李洋擔任證婚人上台致詞。李洋幽默表示：「終於有人能收服齊麟了！」並以自身羽球經驗分享婚姻之道，形容婚姻如同雙打比賽，是彼此最信任的搭檔，需要溝通、體諒、輪轉與補位，即便偶有爭執，只要目標一致，就能攜手克服所有挑戰。
婚禮驚喜橋段接連登場。由於陳詩媛過去曾擔任樂團芒果醬MV女主角，王齊麟特別秘密籌劃驚喜，和芒果醬一起現場演唱「我喜歡你」，讓新娘又驚又喜。隨後，徐乃麟與曾國城兩位演藝圈大哥代表藝人好友獻上祝福，在主持人熱情「敲碗」下，情歌王子品冠先和今晚的男主角合唱「那些女孩教我的事」，再獻唱「無可救藥」為新人送上最深情的祝賀，接著有「鐵肺歌后」之稱的戴愛玲和范逸臣再登台高唱「千年之戀」，讓婚禮瞬間變成小型演唱會，現場賓客都大飽耳福，也為整場婚禮畫下熱鬧又溫馨的完美句點。
