陳詩媛曝帶有遺傳聽損基因 肚中寶寶性別曝光了

王齊麟和陳詩媛今舉辦婚宴。圖／經紀人提供

奧運 金牌選手王齊麟今和陳詩媛（十元）今在萬豪酒店席開60桌，兩人今年6月完成登記，並於10月對外分享懷孕喜訊，十元目前懷孕6個多月，婚禮中特別安排性別派對，最後答案揭曉，十元肚中寶寶是個男孩。

在晚宴開始前，兩人於下午依循傳統習俗完成迎娶與證婚儀式。王齊麟表示，雖然婚後生活已展開數月，也即將迎來新生命，但爸媽相當重視傳統，認為婚禮是人生重要的里程碑，希望能與所有親人好友一同見證彼此的承諾與幸福時刻。

另外此次婚禮喜餅特別選用「蒙恩聽障烘焙坊」，背後其實有著深具意義的原因，因為十元本身帶有聽損相關的遺傳基因，但所幸她為隱性基因。也正因如此，他們更加珍惜這份幸運，並希望透過實際行動，支持並關注聽障族群，將祝福分享給更多人。

現任運動部部長，同時也是和新郎王齊麟一起創下兩屆羽球 男雙奧運金牌紀錄的前搭檔李洋 擔任證婚人上台致詞。李洋幽默表示：「終於有人能收服齊麟了！」並以自身羽球經驗分享婚姻之道，形容婚姻如同雙打比賽，是彼此最信任的搭檔，需要溝通、體諒、輪轉與補位，即便偶有爭執，只要目標一致，就能攜手克服所有挑戰。