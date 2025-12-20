女團成員在台北殺人現場 目睹「地上全是血」嚇到做噩夢
北捷隨機殺人案造成4死11傷慘劇，27歲男子張文從台北車站到中山站沿路作案導致嚴重傷亡，女團L.C.G.勵齊女孩成員惟婷昨日就在現場，她今出席活動時心有餘悸說：「當時我正在過馬路，突然聽到很多尖叫聲，很多人躺在人行道，地上很多血！」
今L.C.G.勵齊女孩出席金曲製作人阿沁發起的「記得愛聖誕公益活動」，她們發表全新單曲「C.A.T.」展現精湛唱跳；勵齊女孩南韓創辦人金泰汎，以及韓團Click-B主唱金泰亨也特地現身，為她們加油打氣。
惟婷提到昨事故現場，相當害怕說：「怎麼那麼多血和救護車，我覺得很可怕，睡前也一直想，心裡一直有種被壓抑的感覺，沒有睡好。」她也提到當下很多人都在圍觀，認為大家的警覺心要再提高一點，「我是腦筋一片空白，就趕快離開了」。
今晚L.C.G.勵齊女孩就有演出，阿沁表示有特別增加安檢，進場會翻包檢查，他也談到心情：「昨天我們大家剛好在一起吃飯，一看到訊息嚇一跳，台灣怎麼會發生這種事。」
而他日前宣告「退休」，被問還會繼續唱歌嗎？阿沁說為了公益、教育，當然會。雖然淡出第一線演藝與商業製作工作，未來將全心投入「小未來音樂人」計畫，專注於 2到7歲幼兒音樂教育，並規劃成立國中、高中自學音樂班，致力打造更完整、面向未來的創作型教育體系。
