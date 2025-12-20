女團成員在台北殺人現場 目睹「地上全是血」嚇到做噩夢

惟婷提到昨事故現場相當害怕。記者林士傑／攝影

北捷隨機殺人案造成4死11傷慘劇，27歲男子張文從台北車站到中山站沿路作案導致嚴重傷亡，女團L.C.G.勵齊女孩成員惟婷昨日就在現場，她今出席活動時心有餘悸說：「當時我正在過馬路，突然聽到很多尖叫聲，很多人躺在人行道，地上很多血！」

今L.C.G.勵齊女孩出席金曲製作人阿沁發起的「記得愛聖誕公益活動」，她們發表全新單曲「C.A.T.」展現精湛唱跳；勵齊女孩南韓 創辦人金泰汎，以及韓團Click-B主唱金泰亨也特地現身，為她們加油打氣。

惟婷提到昨事故現場，相當害怕說：「怎麼那麼多血和救護車，我覺得很可怕，睡前也一直想，心裡一直有種被壓抑的感覺，沒有睡好。」她也提到當下很多人都在圍觀，認為大家的警覺心要再提高一點，「我是腦筋一片空白，就趕快離開了」。

今晚L.C.G.勵齊女孩就有演出，阿沁表示有特別增加安檢，進場會翻包檢查，他也談到心情：「昨天我們大家剛好在一起吃飯，一看到訊息嚇一跳，台灣怎麼會發生這種事。」