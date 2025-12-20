我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外中國網紅公布錄音 指解放軍中間人欲收買批評台灣

台北隨機殺人案1傷患染愛滋 其餘傷者將預防性投藥

女團成員在台北殺人現場 目睹「地上全是血」嚇到做噩夢

記者梅衍儂／即時報導
惟婷提到昨事故現場相當害怕。記者林士傑／攝影
惟婷提到昨事故現場相當害怕。記者林士傑／攝影

北捷隨機殺人案造成4死11傷慘劇，27歲男子張文從台北車站到中山站沿路作案導致嚴重傷亡，女團L.C.G.勵齊女孩成員惟婷昨日就在現場，她今出席活動時心有餘悸說：「當時我正在過馬路，突然聽到很多尖叫聲，很多人躺在人行道，地上很多血！」

今L.C.G.勵齊女孩出席金曲製作人阿沁發起的「記得愛聖誕公益活動」，她們發表全新單曲「C.A.T.」展現精湛唱跳；勵齊女孩南韓創辦人金泰汎，以及韓團Click-B主唱金泰亨也特地現身，為她們加油打氣。

惟婷提到昨事故現場，相當害怕說：「怎麼那麼多血和救護車，我覺得很可怕，睡前也一直想，心裡一直有種被壓抑的感覺，沒有睡好。」她也提到當下很多人都在圍觀，認為大家的警覺心要再提高一點，「我是腦筋一片空白，就趕快離開了」。

今晚L.C.G.勵齊女孩就有演出，阿沁表示有特別增加安檢，進場會翻包檢查，他也談到心情：「昨天我們大家剛好在一起吃飯，一看到訊息嚇一跳，台灣怎麼會發生這種事。」

而他日前宣告「退休」，被問還會繼續唱歌嗎？阿沁說為了公益、教育，當然會。雖然淡出第一線演藝與商業製作工作，未來將全心投入「小未來音樂人」計畫，專注於 2到7歲幼兒音樂教育，並規劃成立國中、高中自學音樂班，致力打造更完整、面向未來的創作型教育體系。

阿沁發起「記得愛聖誕公益活動」。記者林士傑／攝影
阿沁發起「記得愛聖誕公益活動」。記者林士傑／攝影

退休 南韓

上一則

記者會失控變調…女子當眾衝上台「自稱遭孫生性侵」

延伸閱讀

37歲騎士僅因「對到眼」遭割頸 家屬慟：張文殺了我弟弟

37歲騎士僅因「對到眼」遭割頸 家屬慟：張文殺了我弟弟
張文丟煙霧彈還殺人 警：報警時沒人說有危險、有人持刀

張文丟煙霧彈還殺人 警：報警時沒人說有危險、有人持刀
張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯

張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯
挑選回收紙箱區？張文曾至頂樓場勘未果 警：他就是要跳

挑選回收紙箱區？張文曾至頂樓場勘未果 警：他就是要跳

熱門新聞

蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們