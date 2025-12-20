記者會失控變調…女子當眾衝上台「自稱遭孫生性侵」

自稱受害女子(右)上台和孫生對質。(圖／截自YouTube)

孫生今天出席23屆拳願明星格鬥賽的賽前記者會，和對手秋偉互相嗆聲。他們言語之間火藥味十足，突然台下冒出一名女子，自稱是遭到孫生性侵的受害者，衝上台要和他當眾對質。孫生情緒激動，經紀人更是直接痛罵主辦設局，場面一度失控。

該名女子衝上台後拿起麥克風，大聲質問孫生：「在我未成年時，以拍攝的名義約我去旅館。」孫生理智線斷裂，大吼回去：「對我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬。」

孫生的經紀人Jerry從觀眾席起身，質疑這一段根本沒有先講好，他直接衝上台指著主辦方大罵：「65萬是不是給了、和解了，他們根本是設局給我們跳。」主辦見他們僵持不下，只能以先把記者會結束為由，嘗試讓雙方回位置上各自冷靜。

孫生在會後接受媒體訪問，承認自己當年有和該名女子「合意性交」，對方當時並未成年。他強調自己愛玩，但從來不會強迫別人，反而是該女倒打一耙，「趁我心智最脆弱的時候跟我要錢，這麼多年前的事，在我今年2月被爆打屁股的時候，開始一大堆莫須有的東西，一堆人突然開始打落水狗」。