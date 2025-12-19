我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

這樣的五月天阿信你見過嗎？合體F3開唱變超粉嫩花美男

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿信變成花美男。圖／摘自小紅書
阿信變成花美男。圖／摘自小紅書

儘管朱孝天開嗆的餘波盪漾，五月天阿信和F3周渝民、言承旭、周渝民組成的「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會19日在上海梅賽德斯奔馳文化中心順利登場，阿信罕見穿上粉色西裝，和F3合體變成偶像派，讓歌迷激動不已。

阿信問，這20年的友情如果要用一句話來形容，會是什麼？吳建豪說：「我會選擇『包容』。」阿信笑問：「背後意思是，我們難搞。」吳建豪笑回，根據工作人員的反應，「感覺我們站在舞台上的都滿難搞的」，並表示：「我覺得我們可以今天這個樣子，是因為我們包容彼此。」阿信說：「我們不但要為難別人，更要為難自己，當然，更要學著去包容別人，跟包容自己。」

話鋒一轉，周渝民問阿信為什麼都不脫衣服，「是不是比我有偶像包袱？每次都穿那麼保守幹嘛」，引起台下尖叫連連，阿信忙求饒：「我是團裡面最晚加入的，我現在應該算是團裡的忙內（老么）吧！」

周渝民笑問：「現在是要講年齡嗎？」其實阿信是4人中最年長的，笑翻現場。

言承旭則是大讚吳建豪又會唱又會跳，還會彈吉他，「我都懷疑他是不是假彈」，也大讚周渝民「眼睛只要看到你就很難離開」，說拍戲時常常被周渝民的態度啟發，「大家互相都好，就想要變得更好」。

周渝民則說，「每次看到誰上新聞，我馬上就會收到Vanness（吳建豪）的關心，彼此之間幫助的感覺，很甜，讓我很珍惜，未來我們不管發生什麼事情...」他拿起毛巾假裝擦淚，「不要忘了我們好不容易聚集起來的友誼，希望這個友誼可以長長久久」。

五月天

上一則

許茹芸躲咖啡廳跨界當翻譯 做一半老公才知她「上班」

延伸閱讀

連搭5天飛機忙到暴瘦 張鈞甯靠妙招上鏡「增腫」

連搭5天飛機忙到暴瘦 張鈞甯靠妙招上鏡「增腫」
朱孝天別哭 F3加五月天阿信太猛了 5萬張票開賣成績出爐

朱孝天別哭 F3加五月天阿信太猛了 5萬張票開賣成績出爐
阿信喊歡迎老朋友 朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了

阿信喊歡迎老朋友 朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了
MV被虧「抓空氣」 F3為阿信慶生索性「一次抓個夠」

MV被虧「抓空氣」 F3為阿信慶生索性「一次抓個夠」

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
別人還在倒數跨年「4星座」已提前收禮 年末轉機悄然到來

別人還在倒數跨年「4星座」已提前收禮 年末轉機悄然到來