阿湯哥包場奏效「國寶」衝進奧斯卡15強

日本電影「國寶」以華麗歌舞伎場景，再現日本傳統魅力。圖／傳影互動提供

第98屆奧斯卡 金像獎今天公布初選名單，其中備受全球影迷矚目的「最佳國際電影」15強正式出爐。由李相日執導、吉澤亮主演的年度話題電影「國寶」成功代表日本 闖進短名單，成為本屆奧斯卡季的一大話題。

今年最佳國際電影競爭激烈，名單不乏來自國際三大影展的重量級強片，包括坎城金棕櫚獎「只是一場意外」以及威尼斯影展評審團大獎「欣德之聲」(The Voice of Hind Rajab，暫譯)，好評不斷的台灣代表「左撇子女孩」也在其中脫穎而出。即使「國寶」未在前哨戰獎項中占上明顯優勢，仍獲得學院高度肯定，更一舉入選「最佳國際影片」與「最佳化妝與髮型設計獎」兩項名單。

「國寶」自日本上映後掀起現象級觀影熱潮，票房不斷刷新紀錄，累積突破173.7億日圓（約合1.12億美元），正式超越「大搜查線2：封鎖彩虹大橋！」登上日本真人電影影史票房冠軍，更成為日本2025年最賣座的「非動畫」電影。

近期「國寶」團隊積極展開美國奧斯卡宣傳行程，更驚喜傳出剛獲終身成就獎的好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯 親自包場觀影、公開力挺的消息。湯姆克魯斯大讚「國寶」是「一定要在大銀幕觀賞的特別之作」，並盛讚導演李相日才華洋溢，讓同台的李相日忍不住說：「這真的是湯姆克魯斯本人嗎？」讓全場影迷笑翻，也成功為「國寶」在國際影壇增添不少話題聲量。隨著奧斯卡評選進入關鍵階段，提名名單預計於明年1月22日公布，頒獎典禮則於3月15日在洛杉磯舉行。

「國寶」改編自芥川獎作家吉田修一的生涯代表作，以日本華麗卻殘酷的歌舞伎世界為背景。描述出身黑道世家的喜久雄（吉澤亮 飾），被歌舞伎名門花井半二郎（渡邊謙 飾）收養，在戰後動盪的時代中，與花井家繼承人俊介（橫濱流星 飾）一同踏上追逐「人間國寶」的巔峰人生。