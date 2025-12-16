瑪雅霍克憑「怪奇物語」爆紅 坦言星二代確有優勢

我的頻道

記者陳穎／台北-洛杉磯連線即時報導
瑪雅霍克是好萊塢知名的星二代。（美聯社）
瑪雅霍克是好萊塢知名的星二代。（美聯社）

瑪雅霍克出身演藝世家，父母分別是好萊塢巨星伊森霍克與烏瑪舒曼，堪稱「超級星二代」，但她憑藉自身實力，以影集「怪奇物語」走紅全球，成功走出父母光環。她近日受訪時也大方談起「星二代」身分，直言確實有優勢，卻並非外界想像的資源或機會，「而是不必每件事都從跌倒再慢慢學起。」

瑪雅霍克自2019年加入「怪奇物語」第3季，在劇中飾演冰淇淋店打工妹「蘿蘋」，角色原本只是配角，卻因討喜表現與人氣暴漲，戲份逐季加重，成為影集不可或缺的重要角色之一。即便擁有星二代背景，她在片場始終保持謙遜，也以自然真誠的演出圈粉無數。

現年27歲的她透露，其實父母早在她加入劇組前，就是「怪奇物語」的忠實觀眾，「他們知道我接到這個角色時，真的超級興奮。」她笑著分享一段家庭趣事，表示曾和媽媽一起追看第4季，沒想到媽媽突然轉頭對她說：「妳再也不會這麼可愛了。」一句話讓她哭笑不得，也展現母女之間親密又幽默的互動。

面對外界對「星二代」的討論，瑪雅霍克並未閃躲，而是選擇坦率回應。她直言，自己確實享有某種程度的優勢，但那並不代表不用努力或不必試鏡，「真正的差別在於，父母能給我很多建議，讓我少走冤枉路。」

她也坦承，自己花了一段時間才願意真正聽進父母的意見，但後來發現這些建議非常受用，「他們教的不是怎麼演戲，而是怎麼在片場生存。」包括如何為自己發聲、如何保護自己、如何與人合作、如何成為團隊中值得信任的一員，「我真的非常感激他們給我的這些建議」。影集「怪奇物語」最終季第1輯已於Netflix上線，第2輯將於12月26日推出，最終大結局則定於明年1月1日播出。

