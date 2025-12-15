蕭敬騰岳父病逝前最後公開身影 Summer哀痛：我沒爸爸了

蕭敬騰（右三）去年與Summer舉辦婚宴，當時林光寧（左二）還坐著輪椅出席。圖／喜鵲娛樂提供

金曲歌王蕭敬騰 （老蕭）岳父、老婆Summer（林有慧）的父親林光寧，今年9月才因肺炎住院治療，未料13日下午3點半仍不敵病魔離世，享壽75歲。Summer前晚強忍悲痛於社群平台發文證實噩耗，字裡行間滿是難以承受的思念與不捨。

Summer透露，父親自9月住院以來，短短3個月內歷經3次緊急搶救，「前兩次都順利過關，這一次，他離開了。」住院期間，父親陸續出現新的身體狀況，病情反覆，卻始終努力撐著。

過往老蕭停留台北時，夫妻倆幾乎天天到醫院陪伴、探視。Summer形容，那段日子的互動日常，卻成了一家人最珍貴的時光。弟弟在病床邊唱歌、跳舞逗爸爸開心，老蕭則替岳父按摩、拉耳朵，每一次關心詢問身體狀況，林光寧總是中氣十足地回答：「沒有（不舒服）。」

「看似簡單的畫面，現在想起來，卻重得讓人承受不了」。Summer文中寫道，躺在床上，突然意識到「想著從今天起，起床後不用再去北醫了，明明是空空的感覺，胸口卻像有大大的異物壓迫」。連日來的痛哭也讓視線變得模糊，「換了3種眼藥水都無效」，她也反覆低聲哭喊：「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」

去年10月，老蕭與Summer在台北補辦婚宴，當時林光寧坐著輪椅親自到場，牽起女兒的手交付給老蕭，臉上掛著滿意的笑，那不是張揚的情緒，卻是身為父親最放心的祝福，更是他最後一次公開的身影。