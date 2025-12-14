直擊／親約粉絲洗澡 羅志祥面目全非模樣曝光

我的頻道

記者林士傑／即時報導
羅志祥(右)跟粉絲砸派，玩得不亦樂乎。記者王聰賢／攝影
羅志祥(右)跟粉絲砸派，玩得不亦樂乎。記者王聰賢／攝影

羅志祥（小豬）昨晚再登台北小巨蛋，「30」巡演緊扣別具意義的出道30周年，他付出百分百心力唱跳，另選唱「小丑魚」、「我不會唱歌」等招牌抒情金曲。

數百發煙火讓粉絲眼花撩亂，引頸期盼的砸派秀則掀起不間斷尖叫聲，他笑說去年在高雄玩得很盡興，台北站自然不會刪掉橋段，歡迎大家盡量在社群分享過程。他把安可的砸派時間從2首歌加碼增長到6首歌，讓各位觀眾都有機會被砸，猜贏就能全力反擊，共創難忘的刺激回憶。

他首場猜拳贏了媽媽，輕輕地把奶油抹上媽媽的鼻子，面對好兄弟Toro、小馬、小鐘則毫不客氣，奮力往帥臉上砸過去。他昨晚先跟貴人孫德榮套招，結果孫德榮耍詐勝出，他抓緊時機出手狠砸，接著輸給何美、羅媽媽，和粉絲的砸派過程也是歡樂十足。

他玩到最後幾乎面目全非，從頭到腳都是刮鬍泡，有粉絲手中的洗臉盆讓他瞠目結舌，直呼「有人看演唱會帶這個」。最後小豬以全身是刮鬍泡的姿態，陸續帶來「Twinkle」、「愛轉角」等歌曲，臨時跟團隊要求降下滿滿的水，當著萬人的面淋浴，並邀粉絲「要跟我一起洗澡嗎」，掀起一波高潮。

面對粉絲敲碗唱進大巨蛋，他說這樣跟大家會有距離，相較起來更喜歡小巨蛋的互動感，「我希望可以跟大家聚在一起，把快樂、歡樂、音樂帶給大家」。

羅志祥繞場跟粉絲玩砸派。記者王聰賢／攝影
羅志祥繞場跟粉絲玩砸派。記者王聰賢／攝影
羅志祥「30」巡演緊扣別具意義的出道30周年。記者王聰賢／攝影
羅志祥「30」巡演緊扣別具意義的出道30周年。記者王聰賢／攝影
羅志祥(前)付出百分百心力唱跳。記者王聰賢／攝影
羅志祥(前)付出百分百心力唱跳。記者王聰賢／攝影
羅志祥(前)要求團隊降水，當著萬人面淋浴。記者王聰賢／攝影
羅志祥(前)要求團隊降水，當著萬人面淋浴。記者王聰賢／攝影
被砸派的羅志祥(前)面目全非。記者王聰賢／攝影
被砸派的羅志祥(前)面目全非。記者王聰賢／攝影
羅志祥(中)與孫德榮(左)、羅媽媽玩砸派。記者王聰賢／攝影
羅志祥(中)與孫德榮(左)、羅媽媽玩砸派。記者王聰賢／攝影

