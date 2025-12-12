坤達、書偉涉閃兵案停工多時…罕見合體Energy近況曝光

我的頻道

記者梅衍儂／即時報導
書偉（右）關心流浪動物。圖／Hit Fm聯播網提供
書偉（右）關心流浪動物。圖／Hit Fm聯播網提供

Hit Fm聯播網與快電商寵物公園響應「毛起來愛」活動，一同捐贈1000公斤飼料，由愛心大使Energy、愛心總召夏和熙、Hit Fm「HIT週末!」DJ Gigi、快電商創辦人森田、聯合創辦人ㄚ頭及陳雋希VIC等人，將這份愛親送至「毛腿腿浪愛幸福協會」。

Energy，接到「毛起來愛」活動愛心大使邀請，二話不說馬上答應，跟著團隊前進狗園親送糧食。一行人接力將重達1噸的飼料從貨車上搬下來，並一包一包地送到狗園裡，過程中每個人雖然手上拿著、肩上扛著沉甸甸的飼料袋，卻感受不到一絲疲倦。

Energy表示，這是愛的重量，再多都能承載，就像Energy歌曲「彩虹」的歌詞提到，「在風中相擁 對彼此述說 美好時光 就是在你左右 共享每一道彩虹」，願浪浪動物議題可以更加被大眾關注。牛奶也透過這次送糧，希望大家跟他們一起動起來，更想到他的長毛吉娃娃「小吉」，呼籲大家愛毛孩就不要棄養，讓毛孩們都能有一個溫暖的家。

Toro看著狗園裡的浪浪，感慨地說：「我無法想像牠們挨餓的樣子。」阿弟提到，真正辛苦的是全天候照顧浪浪的志工們，要負責的範圍很廣，不僅是浪浪本身的照護，還有維持環境及資源分配處理，非常偉大。

書偉說忘不了狗園裡的哈士奇，相當親人，一直要玩你丟我撿遊戲，他提到家中的兩隻貓寶貝，原本也是浪浪，在養貓前也曾經養過4隻吉娃娃，能盡一份心力陪伴浪浪真的很開心；身為貓奴的坤達，表示家裡愛貓Chiro和Hana就是他的一切，只要牠們健康快樂就滿足，也發現原來無條件的愛如此簡單。　

Energy攜手做公益，盼望大家一起關心流浪動物。圖／Hit Fm聯播網提供
Energy攜手做公益，盼望大家一起關心流浪動物。圖／Hit Fm聯播網提供
坤達和小狗玩。圖／Hit Fm聯播網提供
坤達和小狗玩。圖／Hit Fm聯播網提供

