我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026年世界盃籌畫十年將登場 FIFA小心維持與川普關係

年底財務體檢 退休規畫顧問建議應做5件事

張震獲美國獨立精神獎提名 華人男演員第3人

記者廖福生／即時報導
演員張震（右）在電影「幸福之路」中扮演一名華人移民外送員，在做為生財工具的車子被偷後，遭遇一連串慘事。（圖／甲上娛樂提供）
演員張震（右）在電影「幸福之路」中扮演一名華人移民外送員，在做為生財工具的車子被偷後，遭遇一連串慘事。（圖／甲上娛樂提供）

第41屆美國獨立精神獎3日公布入圍名單，剛以「幸福之路」金馬獎二度封帝的張震入圍最佳主角，奪下金馬獎最佳新導演的勞埃德李崔也提名最佳導演獎。張震成為了第3位入圍美國獨立精神獎主角獎的華人男演員，前2位分別為1994年以「飲食男女」的朗雄，以及2007年憑「色，戒」角逐的梁朝偉。

張震現正忙著拍攝新片，聞入圍消息開心表示：「有幸能被美國電影獨立精神獎提名，也為『幸福之路』的導演及製片入圍感到由衷高興。這份認可，屬於每一位為影片傾心付出的創作者。電影將很快與台灣觀眾相見，也期盼能聽見來自觀眾的迴響，讓這段關於『幸福』的敘事，在更多心間留下餘溫。」

張震此次角逐最佳主角獎的對手，包括剛在國家評論協會獎封后的蘿絲拜恩、「火車大夢」喬爾埃哲頓、「紐約攝影師的日與夜」班維蕭，以及「Hedda」泰莎湯普森和「Twinless」狄倫歐布萊恩。

上一次在美國獨立精神獎獲得肯定的華裔演員，要追溯到「媽的多重宇宙」時，關繼威與楊紫瓊分別拿下最佳配角與最佳主角獎，2人最後也都笑擒隔年奧斯卡獎。第41屆美國獨立精神獎將於2026年2月15日舉行頒獎典禮。

62屆金馬獎最佳男主角由張震獲得。（記者曾原信／攝影）
62屆金馬獎最佳男主角由張震獲得。（記者曾原信／攝影）

張震 奧斯卡獎 楊紫瓊

上一則

周杰倫Dior現身大秀V領古銅肌超性感 新專輯發行時間曝光

下一則

紀寶如曝袁惟仁肺炎住院中 經濟有好友相助

延伸閱讀

南非遭G20主席國美國封殺 表明將缺席1年活動

南非遭G20主席國美國封殺 表明將缺席1年活動
哥大法學教授：因一人暴行懲罰守法移民違反美國核心理念

哥大法學教授：因一人暴行懲罰守法移民違反美國核心理念
亞馬遜考慮自創取代美國郵局的送貨系統

亞馬遜考慮自創取代美國郵局的送貨系統
若中侵台 美民調：60%支持美軍協防台 79%挺承認台獨

若中侵台 美民調：60%支持美軍協防台 79%挺承認台獨

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
周潤發一頭白髮低頭啜泣默哀。(圖／翻攝自Mnet)

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

2025-11-29 10:15
董立範曾被男友騙錢，一生未婚。(圖／摘自微博)

「富婆專業戶」中國女星死訊藏5年 昔遭男友騙財孤獨一生

2025-12-03 09:25

超人氣

更多 >
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」
白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利

白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利
中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應