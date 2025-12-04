張震獲美國獨立精神獎提名 華人男演員第3人

演員張震（右）在電影「幸福之路」中扮演一名華人移民外送員，在做為生財工具的車子被偷後，遭遇一連串慘事。（圖／甲上娛樂提供）

第41屆美國獨立精神獎3日公布入圍名單，剛以「幸福之路」金馬獎二度封帝的張震 入圍最佳主角，奪下金馬獎最佳新導演的勞埃德李崔也提名最佳導演獎。張震成為了第3位入圍美國獨立精神獎主角獎的華人男演員，前2位分別為1994年以「飲食男女」的朗雄，以及2007年憑「色，戒」角逐的梁朝偉。

張震現正忙著拍攝新片，聞入圍消息開心表示：「有幸能被美國電影獨立精神獎提名，也為『幸福之路』的導演及製片入圍感到由衷高興。這份認可，屬於每一位為影片傾心付出的創作者。電影將很快與台灣觀眾相見，也期盼能聽見來自觀眾的迴響，讓這段關於『幸福』的敘事，在更多心間留下餘溫。」

張震此次角逐最佳主角獎的對手，包括剛在國家評論協會獎封后的蘿絲拜恩、「火車大夢」喬爾埃哲頓、「紐約攝影師的日與夜」班維蕭，以及「Hedda」泰莎湯普森和「Twinless」狄倫歐布萊恩。